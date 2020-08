Xổ số Kiến thiết TPHCM báo lợi nhuận 6 tháng đi lùi còn 434 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM công bố báo cáo tài chính 6 tháng 2020 với doanh thu thuần 3.478 tỷ đồng, tương tự cùng kỳ.

Trong đó, kinh doanh xổ số chiếm chủ yếu với 3.357 tỷ đồng (giảm 8%), tiếp theo là kinh doanh in đóng góp 89 tỷ đồng và kinh doanh văn phòng 31 tỷ đồng.

Xổ số Kiến thiết TPHCM cắt giảm nhẹ chi phí kinh doanh khi ở mức 2.911 tỷ đồng (chủ yếu là trả thưởng 2.116 tỷ và phát hành xổ số 707 tỷ).

Dù vậy, lợi nhuận gộp cũng suy giảm 22% về còn 608 tỷ đồng. Thêm vào đó, doanh thu hoạt động tài chính kỳ này cũng giảm 25% về mức gần 12 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt 67% lên mức 78 tỷ đồng.

Sau cùng, Xổ số Kiến thiết TPHCM ghi nhận vỏn vẹn 434 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 28% cùng kỳ.

Xổ số Kiến thiết TPHCM cho biết, tính đến cuối tháng 6/2020, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết của công ty có 43 kỳ mở số, ít hơn 8 kỳ so với năm trước do ngưng phát hành trong tháng 4/2020 do ảnh hưởng của Covid-19.

Còn doanh thu tài chính là số tiền lãi thực tế thu được từ các khoản tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn đã đến hạn tại các ngân hàng.

Đáng nói, tại thời điểm cuối kỳ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Xổ số Kiến thiết TPHCM ghi nhận âm gần 193 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 9 tỷ đồng do ảnh hưởng của khoản tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.

Công ty có tổng nguồn vốn 2.457 tỷ đồng, giảm 5% so đầu kỳ. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu ghi nhận ở mức 1.297 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm gần 1.000 tỷ đồng trong số này, chủ yếu là dự phòng rủi ro trả thưởng và trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Được biết, năm 2020, Xổ số Kiến thiết TPHCM đặt kế hoạch doanh thu chưa thuế đạt trên 9.350 tỷ đồng, tăng gần 6% so với năm trước trong khi lợi nhuận dự kiến giảm 15%, còn 1.200 tỷ đồng.