Xây trái phép, Hưng Thịnh Cát Tường và HomeLand Gold bị Long An “tuýt còi“

Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Long An, dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tại xã Đức Lập Thượng, H.Đức Hoà do Công ty TNHH đầu tư xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư và dự án khu dân cư, nhà ở công nhân HomeLand Gold tại xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hoà do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc) làm chủ đầu tư đều dính hàng loạt sai phạm.

Dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường, chủ đầu tư chưa thực hiện xong các thủ tục kê biên bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chuyển mục đích sử dụng đất và lập hồ sơ xin giao đất theo quy định pháp luật để tiếp tục thực hiện dự án, chưa có giấy phép xây dựng, chưa ký quỹ dự án nhưng đã tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 3 căn nhà, ký hợp đồng giao dịch với khách hàng thông qua các hợp đồng nguyên tắc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp.

Công ty Hưng Thịnh, Công ty Thiên Phúc dính hàng loạt sai phạm .

Đối với dự án HomeLand Gold, chủ đầu tư cũng chưa thực hiện thủ tục về đất đai như: nộp hồ sơ xin giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính; thực hiện ký quỹ dự án theo quy định, chưa cấp giấy phép xây dựng... nhưng đã xây dựng nhà và 1 văn phòng giao dịch, ký hợp đồng giao dịch với khách hàng.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan yêu cầu 2 công ty trên chấp hành đúng theo quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản; thực hiện nghiêm túc các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, đầu tư, xây dựng của cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương; phải chi trả tiền cho các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường; hoàn chỉnh thủ tục cần thiết để được cấp phép xây dựng.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu hai doanh nghiệp này phải giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan đến các giao dịch giữa chủ đầu tư và các hộ dân để tránh tình trạng gây mất trật tự tại địa phương.

Mời xem nguồn chính: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/tinh-long-an-chi-dao-xu-ly-nghiem-hung-thinh-cat-tuong-va-homeland-gold-vi-xay-trai-phep-65009.html