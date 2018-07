Vườn rau đặc sản cho thu nhập trăm triệu ở Quảng Trị

Rau liệt còn được biết đến với tên gọi khác là rau xà lách xoong. Đây là một loại rau sạch đặc sản riêng có của xã Gio An, Quảng Trị. Ảnh: Rauliet. Mùa rau liệt thường bắt đầu từ tháng 9 âm lịch hàng năm và kéo dài khoảng 4-5 tháng. Ảnh: Trongraulamvuon.Cách trồng rau liệt cũng rất đơn giản. Người dân chỉ cần lấy gốc rau còn sót lại từ vụ trước nhân giống và để rau phát triển tự nhiên cho đến hết vụ. Ảnh: Trongraulamvuon. Ruộng rau liệt chính là những bãi nhỏ xen kẽ giữa các ngọn đồi đất đỏ bazan. Ảnh: Tin3mien. Rau liệt sẽ được người dân cắt thu hoạch sau khoảng 15-20 ngày. Ảnh: Baoquangtri. Nhờ trồng rau liệt, người dân xã Gio An thu về mỗi năm trung bình từ 60-80 triệu đồng. Vụ nào khá, người dân có thể thu nhập tới 100 triệu đồng. Ảnh: Rauliet. Rau liệt là loại rau siêu sạch bởi nó chỉ sống được ở nơi sạch sẽ, có nguồn nước tự nhiên mát lành, khí hậu lạnh và có sương vào buổi sáng sớm. Ảnh: Rauliet. Rau liệt ngon và sạch đến mức có thể ăn sống ngay tại ruộng, sau khi thu hoạch xong. Ảnh: Rauliet. Trung bình mỗi sào rau liệt 500m2 người dân có thể thu lãi 25-30 triệu đồng. Ảnh: Rauliet. Rau liệt Gio An rất hút khách, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Rauliet.

Rau liệt còn được biết đến với tên gọi khác là rau xà lách xoong. Đây là một loại rau sạch đặc sản riêng có của xã Gio An, Quảng Trị. Ảnh: Rauliet. Mùa rau liệt thường bắt đầu từ tháng 9 âm lịch hàng năm và kéo dài khoảng 4-5 tháng. Ảnh: Trongraulamvuon. Cách trồng rau liệt cũng rất đơn giản. Người dân chỉ cần lấy gốc rau còn sót lại từ vụ trước nhân giống và để rau phát triển tự nhiên cho đến hết vụ. Ảnh: Trongraulamvuon. Ruộng rau liệt chính là những bãi nhỏ xen kẽ giữa các ngọn đồi đất đỏ bazan. Ảnh: Tin3mien. Rau liệt sẽ được người dân cắt thu hoạch sau khoảng 15-20 ngày. Ảnh: Baoquangtri. Nhờ trồng rau liệt, người dân xã Gio An thu về mỗi năm trung bình từ 60-80 triệu đồng. Vụ nào khá, người dân có thể thu nhập tới 100 triệu đồng. Ảnh: Rauliet. Rau liệt là loại rau siêu sạch bởi nó chỉ sống được ở nơi sạch sẽ, có nguồn nước tự nhiên mát lành, khí hậu lạnh và có sương vào buổi sáng sớm. Ảnh: Rauliet. Rau liệt ngon và sạch đến mức có thể ăn sống ngay tại ruộng, sau khi thu hoạch xong. Ảnh: Rauliet. Trung bình mỗi sào rau liệt 500m2 người dân có thể thu lãi 25-30 triệu đồng. Ảnh: Rauliet. Rau liệt Gio An rất hút khách, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Rauliet.