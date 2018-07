10 mẫu cửa cuốn nâng tầm nhà đẹp được ưa chuộng 2018

Cửa cuốn khe thoáng là thiết kế phổ biến, không chỉ an toàn mà còn thân thiện với người sử dụng. Ảnh: Cuacuonduc. Cửa cuốn trượt trần là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách sang trọng và công nghệ hiện đại. Ảnh: Cuacuonsaoviet. Cửa cuốn tấm liền còn có tên gọi khác là cửa cuốn công nghệ Úc. Giá rẻ là đặc điểm nổi bật khiến loại cửa này được ưa chuộng. Ảnh: Dailycuacuon. Cửa cuốn làm cửa cổng, vừa thuận tiện vừa đẹp và vừa an toàn. Ảnh: Dailycuacuon. Ưu điểm của cửa cuốn khớp inox là giúp cho căn phòng thoáng mát, hứng được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn. Vì thế, chúng thường được sử dụng cho những cửa hàng, showroom...Ảnh: Cuacuonbossdoor.Cửa cuốn chống cháy phù hợp với những nơi có rủi ro cao về hỏa hoạn hoặc những khu vực dễ trở thành hành lang lửa trong các công trình. Ảnh: Cuacuonbossdoor. Cửa cuốn mắt võng được chế tạo cao cấp từ sắt sơn tĩnh điện và Inox. Sản phẩm mang đến tính thẩm mỹ và độ an toàn cao cho ngôi nhà. Ảnh: Cuavietnam. Cửa sổ cuốn là giải pháp bảo vệ cho cửa kính bên trong, thay thế các loại song sắt truyền thống. Ảnh: Cuwachomoinha. Cửa cuốn lưới song ngang tạo sự thông thoáng mà vẫn đảm bảo an toàn. Ảnh: Suacuacuonsg. Cửa cuốn xuyên sáng thế hệ mới thiết kế bề mặt trang nhã,có các ô lấy sáng phù hợp cho những ngôi nhà mặt phố, nhà biệt thự liền kề...Ảnh: Austcare. Video: Cửa cuốn và những nguy cơ mất an toàn PCCC. Nguồn: VTC14.

