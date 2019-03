Vợ Phó TGĐ VPBank bị phạt 40 triệu đồng

Theo đó, bà Ngọc Anh bị phạt 17,5 triệu đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và 22,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.



Trước đó, ngày 20/10/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố thông tin về việc bà Ngọc Anh đăng ký bán 100.000 cổ phiếu VPB của VPBank từ ngày 24/10/2017 đến ngày 22/11/2017. Tuy nhiên, bà Ngọc Anh đã bán 55.200 cổ phiếu VPB vào ngày 20/10/2017, đến ngày 01/12/2017, HoSE mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký giao dịch.

Trong một diễn biến khác, VPBank vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 của VPBank là hơn 7.355 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ dùng hơn 3.900 tỷ đồng để trích lập các quỹ, bao gồm trích gần 368 tỷ đồng cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trích hơn 735 tỷ đồng cho quỹ dự phòng tài chính và trích 2.821 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

Toàn bộ số tiền 3.431 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 sau khi trích quỹ sẽ được giữ lại nhằm bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng. VPBank cho biết, 86% tổng số phiếu biểu quyết đã tán thành nội dung trên, 14% không tán thành.

Như vậy, với phương án này, cổ đông của ngân hàng có thể không có cổ tức, hoặc sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu chứ không thể nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Đây có thể là nguyên nhân khiến cổ phiếu VPB của ngân hàng giao dịch tiêu cực trong những phiên gần đây khi giảm 10% từ mức giá 22.500 đồng/cp (phiên 18/3) xuống còn 20.500 đồng/cp (phiên chiều ngày 26/3).

Trước đó, Báo cáo của Công ty Chứng khoán SSI nhận định, năm 2018, VPBank đã xóa 10.676 tỷ đồng nợ xấu và dự đoán VPBank sẽ đạt lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng 10,5%.