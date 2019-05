Vô địch Ngoại hạng Anh, Man CIty nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Vượt qua Brighton với tỷ số 4-1 ở vòng 38, Man City lần thứ hai liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh.

Số tiền thưởng của mỗi CLB tham dự Ngoại hạng Anh 2018-2019 bao gồm ba khoản: thưởng cố định (103,1 triệu USD), thưởng thứ bậc trên bảng điểm và doanh thu từ truyền hình.

Hai vị trí liền kề trên bảng xếp hạng được thưởng chênh nhau khoảng từ 2,5 - 2,7 triệu USD. Theo đó, đội vô địch Ngoại hạng Anh Man City nhận 50,2 triệu USD tiền thưởng thứ bậc.

Đội Á quân Liverpool nhận 47,5 triệu USD và đội xếp thứ ba Chelsea nhận 44,8 triệu USD.

Huddersfield Town đứng chót bảng nhận vỏn vẹn 2,46 triệu USD cho khoản này.

Đáng chú ý, Man City dù lên ngôi vô địch Ngoại hạng nhưng vẫn kém Liverpool về tổng số tiền thưởng. Lý do bởi Liverpool được các đài truyền hình ở Anh "yêu thích" hơn Man City. Các trận đấu của The Kop được Sky Sports và BT Sport trực tiếp 29 lần ở mùa này, nhiều hơn 3 trận so với Man City.