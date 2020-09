Vĩnh Hoàn sắp chi 360 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 20%

Cụ thể, Vĩnh Hoàn sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng là 09/10. Nguồn vốn trả cổ tức sẽ lấy từ lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến 31/12/2019.



Với gần 182 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Công ty sẽ chi hơn 360 tỷ đồng để trả cổ tức.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VHC hiện đang giao dịch quanh mức 43.600 đồng/cp, tăng 11% qua 1 tháng trở lại đây, với khối lượng giao dịch bình quân hơn 680.000 cp/phiên.

Mới đây, Vĩnh Hoàn cập nhật kết quả kinh doanh tháng 8 với doanh thu ròng đạt 617 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ.

Vĩnh Hoàn cho biết, kết quả này chủ yếu do mức giảm 9% trong doanh số fillet cá tra đông lạnh và các sản phẩm liên quan (cụ thể, cá tẩm bột, mỡ cá, bột cá và thức ăn cho cá) do dịch COVID-19 dẫn đến các gián đoạn trong ngành dịch vụ ăn uống toàn cầu cùng với giá bán trung bình (ASP) cá tra thấp hơn trong năm 2020 so với năm 2019.

Tuy nhiên, theo VCSC mức giảm so với cùng kỳ trong doanh số fillet cá tra đông lạnh và các sản phẩm liên quan trong tháng 8 thấp hơn so với mức giảm 11% và 16% trong tháng 7 và 6 tháng đầu năm 2020, cho thấy nhu cầu cá tra tiếp tục phục hồi trên diện rộng.

Trong khi đó, doanh thu mảng C&G tăng mạnh 84% trong tháng 8 và 29% trong 8 tháng đầu năm 2020.