Vinacomin ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng lợi nhuận trong 8 tháng

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 9.



Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cho biết tháng 8 thời tiết không thuận lợi cho sản xuất do số ngày mưa nhiều dù vậy Tập đoàn vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra. Than nguyên khai sản xuất đạt 2,44 triệu tấn. Than tiêu thụ 3,21 triệu tấn.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất toàn Tập đoàn đạt 27,06 triệu tấn. Than tiêu thụ đạt 30,74 triệu tấn. Bốc xúc đất đá 130,81 triệu m3, tăng 27% so cùng kỳ năm 2019. Tổng số mét lò đào 167.711m. Sản xuất Alumin quy đổi 943.149 tấn. Sản xuất điện 7,1 tỷ kWh.

Toàn cảnh Hội nghị của Vinacomin.

Doanh thu toàn Tập đoàn trong 8 tháng ước đạt 84.864 tỷ đồng. Lợi nhuận ước đạt trên 1.300 tỷ đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid -19, Tập đoàn đã nộp ngân sách Nhà nước 12.900 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ 2019.

Trong tháng 9, Tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất 2,6 triệu tấn than, tiêu thụ 3,26 triệu tấn. Sản xuất khoáng sản: 112.000 tấn alumina, 10.000 tấn tinh quặng đồng, 1.200 tấn đồng tấm, 1.000 tấn kẽm thỏi, 20.000 tấn phôi thép. Sản xuất điện 834 triệu Kwh. Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 5.000 tấn; cung ứng 7.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat 10.000 tấn.