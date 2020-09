Công ty Đăng Linh HD sản xuất hàng nghìn sản phẩm giả thương hiệu Adidas, Gucci...

Chiều 4/9, Đội Chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương kiểm tra phát hiện tại Công ty TNHH may Đăng Linh HD (thôn Quang Trung, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện) đang sản xuất áo phông giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty may Đăng Linh HD đang hoạt động sản xuất (may gia công) và kinh doanh quần áo các loại. Trong đó có các sản phẩm áo phông nam cộc tay mang các nhãn hiệu “adidas và hình”, “hình NIKE”, “GUCCI và hình”, “LACOSTE và hình” có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Cụ thể, hàng hóa thành phẩm gồm 6.446 chiếc áo phông nam cộc tay mang nhãn hiệu “adidas và hình”, “hình NIKE”, “GUCCI và hình”, “LACOSTE và hình” có dấu hiệu giả mạo. Hàng bán thành phẩm (vải đã được cắt thành khuôn thân hình áo phông nam, chưa được may thành phẩm trên mang các nhãn hiệu nhãn hiệu “hình NIKE”, “GUCCI và hình”, “LACOSTE và hình”) có số lượng 2.051 chiếc và nguyên liệu, vật liệu, công cụ dùng cho việc gia công, đóng gói các sản phẩm áo phông nam cộc tay mang nhãn hiệu “adidas và hình”, “hình NIKE”, “GUCCI và hình”, “LACOSTE và hình” gồm 11 kg cúc áo, 81 kg chỉ may các loại, 04 kg bao bì túi nilon, 04 chiếc máy may áo. Đây là vụ việc có quy mô sản xuất áo phông giả mạo nhãn hiệu lớn nhất trong nhiều năm lại đây được cơ quan chức năng phát hiện.Công ty Đăng Linh HD thành lập tháng 3/2019 do Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1984, ở xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện) làm chủ. Bước đầu, chủ doanh nghiệp khai nhận, các mặt hàng trên khi hoàn thiện sẽ đổ cho đầu mối ở chợ Ninh Hiệp sau đó tiếp tục được đóng gói cẩn thận để cung cấp ra thị trường. Hiện toàn bộ số hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm, công cụ, nguyên liệu có dấu hiệu vi phạm đã được tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ sự việc. Video Sữa ong chúa, nhau thai cừu: 50% là hàng giả - Nguồn: VTC 14

