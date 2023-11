Vì sao SBT muốn huy động gần 1.800 tỷ từ cổ đông?

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) dự kiến chào bán hơn 148 triệu cổ phần ra công chúng với giá 12.000 đồng/cp, ước tính số tiền thu được hơn 1.777 tỷ đồng dùng thanh toán các hợp đồng mua đường, phân bón.



Tỷ lệ thực hiện quyền mua được ấn định ở mức 5:1, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu SBT được nhận 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Kết thúc ngày 10/11, thị giá cổ phiếu SBT đạt 14.300 đồng/cổ phiếu. Nếu tạm so với mức giá này thì giá chào bán cổ phiếu đợt này đang thấp hơn 16%.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) dự kiến chào bán hơn 148 triệu cổ phần với giá 12.000 đồng/cp

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022/2023, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT SBTcho biết khi đưa ra mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu chào bán cho cổ đông, ban lãnh đạo công ty đã tham khảo từ các đơn vị tư vấn chiến lược, tài chính và tính toán cẩn thận, kỹ lưỡng. Công ty chấp nhận chia sẻ và ưu đãi với cổ đông mới đưa ra giá 12.000 đồng/cổ phiếu, bởi mức giá chào bán này thấp hơn 17% so với thị giá SBT kết phiên 09/11 (14,450 đồng/cp).

Nếu đợt chào bán trên diễn ra thành công, SBTcó thể thu về hơn 1.777 tỷ đồng và vốn điều lệ của công ty này sẽ tăng lên gần 8.900 tỷ đồng. SBTcho biết thời gian dự kiến thực hiện đợt chào bán là trước ngày 31/12/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

SBTcho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được phân bổ với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự sau:

Thứ nhất, dự kiến dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa.

Thứ hai, dự kiến dùng 800 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.

Cuối cùng, dự kiến dùng hơn 67 tỷ đồng còn lại được dùng để thanh toán hợp đồng mua phân bón các loại với Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công.

Thời gian giải ngân các khoản tiền trên dự kiến trong quý 1/2024 hoặc quý 2/2024. Đáng chú ý, cả 3 đơn vị trên đều là công ty con của SBT. Tính tới ngày 30/09/2023, SBT có 18 công ty con trực tiếp, 12 công ty con gián tiếp và 4 công ty liên kết, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực trồng mía, sản xuất và kinh doanh đường, ngoài ra sản xuất điện.

Hoạt động huy động vốn của SBT diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang đẩy mạnh phát triển mảng F&B với các sản phẩm nước uống dinh dưỡng nhằm khai thác tối đa chuỗi giá trị mía đường hiện nay và mở rộng chuỗi giá trị cây trồng khác như: cây dừa, chuối,…, hướng đến mục tiêu 60.000 tỷ đồng doanh thu vào năm 2030.

Bên cạnh đó, SBT sẽ tiến hành cổ phần hóa, niêm yết/tái niêm yết các công ty con, công ty liên kết trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh định vị thương hiệu SBT trên thị trường toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn từ nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Trong quý 1 niên độ 2023/2024, SBT ghi nhận doanh thu đạt 6.366 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ niên độ trước, nhưng lãi ròng chỉ đạt 217 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ niên độ trước. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay trong kỳ đã tăng gần gấp đôi. Chi phí lãi vay cũng là nguyên nhân “bào mòn” lợi nhuận của công ty này trong cả niên độ trước.

Tính đến cuối quý 1 niên độ 2023/2024, nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của SBTđạt 11.871 tỷ đồng, tăng 1,5% so với thời điểm đầu niên độ, và chiếm 38,5% tổng nguồn vốn.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính, kết quả kinh doanh của SBT sẽ tiếp tục ở mức tích cực trong thời gian tới nhờ giá đường dự báo neo cao. Tuy nhiên, chi phí tài chính cao có thể tiếp tục tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp này.