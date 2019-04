Vì sao Kangaroo doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận èo uột?

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất năm 2018 của Kangaroo, công ty của chồng á hậu Thanh Tú, đã tăng trưởng 47% so với năm 2017, lên 2.337 tỷ đồng, tương đương hơn 100 triệu USD. Trái ngược với doanh thu là sự sụt giảm về lợi nhuận từ 60 tỷ đồng năm 2017 xuống còn 55 tỷ đồng trong năm 2018. So với kế hoạch đặt ra hồi đầu năm với doanh thu dự kiến đạt 2.424 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 152 tỷ đồng thì Kangaroo của ông Nguyễn Thành Phương đã không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Một trong những nguyên nhân khiến Kangaroo của ông Nguyễn Thành Phương sụt giảm lợi nhuận là do hàng loạt các chi phí cũng đều tăng vọt, đặc biệt là chi phí bán hàng tăng từ 400 tỷ lên 632 tỷ đồng, khoảng 36,6%, trong đó chi cho khuyến mãi, chiết khấu từ 60 tỷ lên 173 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng như chi phí tài chính đều tăng lên đáng kể.

Báo cáo lưu chuyển dòng tiền của Kangaroo cũng cho thấy lưu chuyển tiền thuần trong năm âm hơn 12, 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là dương hơn 18 tỷ đồng. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động kinh doanh âm hơn 44,8 tỷ, giảm mạnh so với năm 2017; lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động đầu tư bị âm hơn 140 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2017 là 13,7 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động tài chính cũng sụt giảm 76,7%, xuống còn 172,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch HĐQT Kangaroo, chồng á hậu Thanh Tú.

Năm 2018 ghi nhận khoản vay nợ của Kangaroo hơn 604,8 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm ngoái, trong đó chủ nợ lớn nhất là BIDV và Vietinbank. Do vay nợ tăng lên nên chi phí lãi vay năm 2018 của Kangaroo cũng tăng hơn 30% so với năm 2017, lên mức 28,6 tỷ đồng.