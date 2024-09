Tỷ phú chỉ bán nước đóng chai mà giàu khủng khiếp là ai?

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, ông Zhong Shanshan hiện là người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản ròng 53 tỷ USD. Trước đó, vào tháng 12/2020, Zhong Shanshan từng vượt qua Jack Ma, vượt qua 2 tỷ phú đình đám Ấn Độ là Mukesh Ambani và Gautam Adani, đứng đầu danh sách những người giàu nhất châu Á. Ảnh: CNN Zhong Shanshan là người sáng lập và chủ tịch của Nongfu Spring, một công ty nước đóng chai đã niêm yết cổ phiếu tại Hồng Kông vào tháng 9 năm 2020. Ảnh: Reuters Zhong Shanshan sinh năm 1954 tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc), bỏ học năm 12 tuổi do biến cố trong gia đình. Cả thập kỷ sau đó, ông làm công nhân xây dựng, rồi đỗ một trường cao đẳng loại trung bình sau hai lần thi đại học. Ảnh: The Economic Times Sau khi tốt nghiệp Đại học, ông xin làm phóng viên cho tờ Nhật báo Chiết Giang. Trong thời gian làm báo, Zhong Shanshan có cơ hội phỏng vấn nhiều doanh nhân thành đạt. Từ đó, ông mở rộng tầm nhìn và tích lũy thêm nhiều mối quan hệ để xây dựng nguồn lực. Ảnh: The Economic Times Khi Đặc khu kinh tế Hải Nam được thành lập, ông Zhong Shanshan nắm bắt được cơ hội phát triển nên ngay lập tức chuyển đến đây để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Ảnh: BI Ban đầu, ông dự định khởi nghiệp bằng việc thành lập một tờ báo tư nhân đầu tiên ở Trung Quốc, nhưng không được phép. Sau đó, ông quyết định khởi nghiệp bằng nghề trồng nấm. Ảnh: Forbes Trồng nấm thất bại, ông thử qua đủ mọi ngành nghề, từ bán hàng rong, bán rèm cửa đến nuôi tôm, nhưng cũng không thành công. Ảnh: Forbes Năm 1996, Zhong chuyển sang nước đóng chai, thành lập Nongfu Spring. Việc chuyển hướng này nghe có vẻ không đúng thời điểm, khi thị trường đang bị thống trị bởi nhiều công ty tên tuổi. Ảnh: Getty Tuy nhiên, mục tiêu của Nongfu là trở thành giải pháp thay thế lành mạnh cho những loại nước đóng chai tinh khiết, có sử dụng hóa chất mà phần lớn đối thủ đang bán. Nước của Nongfu lấy từ các suối và hồ tự nhiên. Ảnh: Getty Những chai nước nhỏ gọn được bán với giá 2 nhân dân tệ của Nongfu ngày càng trở nên phổ biến. Dưới sự dẫn dắt của Zhong, Nongfu còn giới thiệu một số sản phẩm mà ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể dùng. Ảnh: Getty Zhong tự xây dựng hình ảnh của mình như một nhà điều hành khiêm tốn chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Trên các phương tiện truyền thông, tỷ phú Zhong Shanshan thường được gọi với cái tên “con sói đơn độc” vì chỉ đưa ra quyết định một mình, lại hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Những người đã gặp Zhong cũng mô tả ông là người khá trầm tính. Ảnh: Getty Lần đầu tiên Zhong Shanshan có mặt trong danh sách tỷ phú USD của Forbes là vào năm 2019 với khối tài sản 1,8 tỷ USD. Tháng 1/2020, tài sản ròng của ông tăng lên 7 tỷ USD. Ảnh: Getty Sau khi Nongfu Spring niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào tháng 9/2020, tài sản của Zhong tăng "vùn vụt" theo cấp số nhân ngay sau đó. Ảnh: Getty Vào thời điểm đỉnh cao cuối năm 2020, đầu 2021, Zhong Shanshan từng giàu thứ 7 thế giới, đứng ngay sau Mark Zuckerberg và Warren Buffett. Ảnh: Getty

