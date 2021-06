Trông như mốc, mùi khó ngửi, đậu phụ “mọc lông” vẫn hút khách

Không chỉ có đậu phụ thối, Trung Quốc còn nổi tiếng với một đặc sản vừa có vẻ ngoài độc đáo vừa bốc mùi nhưng thu hút rất nhiều du khách. Đó là món " đậu phụ mọc lông". Ảnh: Wow Special Foodie Bề ngoài của miếng đậu bao phủ bởi lớp lông tơ dày, dài, trắng, mềm mịn, giống như nấm mốc xuất hiện ở các món ăn bị ôi thiu, hư hỏng. Ảnh: Wow Special Foodie Thậm chí, món đậu phụ lông còn có mùi khó ngửi khiến nhiều du khách e dè, không dám thưởng thức. Ảnh: China Discovery Tuy nhiên, trên thực tế, các lớp lông mọc ngoài bề mặt đậu phụ cũng an toàn và không gây bất cứ tác hại xấu nào cho cơ thể. Ảnh: China Discovery Hơn nữa, chúng lại có hương vị khá ngon miệng và được người dân tỉnh An Huy (Trung Quốc) sử dụng nhiều để chế biến thành các món ăn hấp dẫn nổi tiếng như món đậu phụ om thịt và đậu phụ chiên giòn. Ảnh: China DiscoveryQuy trình sản xuất đậu phụ mọc lông cũng khá tỉ mỉ. Người ta sẽ cấy nấm mốc vào các miếng đậu sau đó phơi chúng ở ngoài trời trong khu vực lạnh và khô với nhiệt độ dao động khoảng từ 15 - 23 độ C. Ảnh: China Discovery Tùy khí hậu của từng mùa cùng với cách căn nhiệt độ mà mẻ đậu phụ có chất lượng, màu lông khác nhau. Ảnh: China Discovery Vào mùa hè, thời gian sản xuất chỉ tối đa khoảng 3 ngày. Còn vào mùa đông thì thời gian thường kéo dài gấp đôi khoảng 6 ngày. Ảnh: China Discovery Sau khi hoàn thiện, người thực hiện thường phơi nắng miếng đạu rồi ngâm trong hạt dầu cải đề bảo quản lâu hơn. Ảnh: China Discovery Đậu phụ lông có hương vị và mùi thơm đặc biệt nên nhanh chóng trở thành món ngon được người dân Trung Quốc tìm mua rất nhiều. Ngày nay, món đậu phụ mọc lông thu hút rất nhiều du khách đến du lịch An Huy. Ảnh: China Discovery Video: Tàu hủ Thái - Mát lạnh ngày hè. Nguồn: Tin Tức VTV24

