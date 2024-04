TP.HCM: Nhà thầu nào sẽ trúng gói thi công nâng cấp đường Cao Văn Lầu?

Cuộc đua của 2 nhà thầu

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 16/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6 (chủ đầu tư) và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thiên Lộc Gia (Bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói thầu thi công xây lắp - Dự án Nâng cấp đường Cao Văn Lầu (đoạn từ đường Lê Quang Sung đến đường Phạm Văn Chí) phường 1, 2, Quận 6.

Biên bản mở thầu, nguồn MSC

Gói thầu có giá 7,802 tỷ đồng. Theo Biên Bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 2 nhà thầu tham dự đó là Liên danh tham dự thầu (Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Phúc Vinh TNV là đại diện liên danh) dự thầu với giá 7,561 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn dự thầu với giá 7,699 tỷ đồng.

Được biết, gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp đường Cao Văn Lầu (đoạn từ đường Lê Quang Sung đến đường Phạm Văn Chí), phường 1, 2, Quận 6, có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng.

Dự án được UBND Quận 6 phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 5/3/2024 với mục tiêu đầu tư nâng cấp mặt đường, vỉa hè, nâng cấp các hố ga thoát nước theo cao độ nâng mặt đường, góp phần thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới giao thông và công trình hạ tầng, khu vực phường 1, 2, thúc đẩy quá trình phát triển tiềm năng kinh tế, văn hóa trong khu vực dự án, góp phần tạo mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

UBND Quận 6 giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6 chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu được Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thiên Lộc Gia thông báo mời thầu ngày 6/4, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Phúc Vinh TNV (địa chỉ tại Phường 9, Quận 3, TP. HCM) thành lập năm 2016 với loại hình công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn và tư vấn; người đại diện pháp luật là ông Đoàn Ngọc Vinh.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2019 đến nay, công ty đã tham gia 58 gói thầu, trúng 39 gói, trượt 15 gói, 3 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 17,930 tỷ đồng (hoàn toàn trong vai trò nhà thầu độc lập); trong đó có 2,753 tỷ đồng thuộc các gói chỉ định thầu.

Đơn vị thường xuyên trúng thầu của các bên, như: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM, tham gia và trúng 10/18 gói thầu, tổng giá trị hơn 1,257 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thiên Lộc Gia, tham gia và trúng 10/11 gói thầu, tổng giá trị gần 5 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3, tham gia và trúng 7/9 gói thầu, tổng giá trị hơn 5,1 tỷ đồng...

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu đang chờ kết quả gói thầu xây lắp, trị giá 2,597 tỷ đồng, thuộc Dự án Hẻm 416 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 làm chủ đầu tư.

Năm 2023, nhà thầu thực hiện nhiều dự án tại Quận 3; trong đó từ ngày 14 - 18/7, được công bố trúng tới 5 gói thầu xây lắp, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 làm chủ đầu tư...

Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn (địa chỉ tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM) thành lập năm 2009 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa, xây lắp, tư vấn; người đại diện pháp luật là ông Trần Minh Tuấn.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2017 đến nay, công ty đã tham gia 107 gói thầu, trúng 57 gói, trượt 43 gói, 7 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 1.405 tỷ đồng (trong đó 2,485 tỷ đồng thuộc các gói chỉ định thầu); với vai trò độc lập khoảng 477,357 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 928,032 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu đang chờ kết quả 2 gói thầu, do Ban Quản lý dự án 8 làm chủ đầu tư và một gói thầu có giá gần 11 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. La Gi làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn đã tham gia và trúng 7/13 gói thầu, do Ban Quản lý dự án 8 làm chủ đầu tư, tổng giá trị hơn 92 tỷ đồng; trúng 6/6 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, tổng giá trị hơn 63 tỷ đồng; trúng 2/4 gói thầu, do Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) làm chủ đầu tư; trúng 2/2 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) làm chủ đầu tư, tổng giá trị hơn 182 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị tham gia 10 gói thầu, trúng 4 gói, trong đó có 2 gói do Ban Quản lý dự án 8 làm chủ đầu tư:

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng, có giá 5,754 tỷ đồng, thuộc Dự án Xử lý vị trí mất ATGT Km46+200 - Km46+600; sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống ATGT các đoạn Km94+040 - Km95+100; sửa chữa khe co giãn cầu Long Bình 2 Km64+930, QL53, tỉnh Trà Vinh (trong vai trò nhà thầu độc lập);

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, có giá hơn 22,735 tỷ đồng, thuộc Dự án Sửa chữa mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT đoạn Km94+200 - Km102+500, QL30, tỉnh Đồng Tháp (trong vai trò nhà thầu độc lập).

Trong tháng 3, nhà thầu này trúng Gói thầu XD02: Thi công xây dựng đoạn Km42+00 - Km69+00, trị giá hơn 512 tỷ đồng, thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Q:28B đoạn qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng, do Ban Quản lý dự án 5 mời thầu, Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư (trong vai trò nhà thầu liên danh)...