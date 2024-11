TP HCM: Cty Việt Long trúng gói thầu cung cấp vật tư hơn 8 tỷ đồng

“Đánh bại” 2 đối thủ

Ngày 5/11/2024, ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình thuộc Dự án sửa chữa ống mục các hẻm phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Theo quyết định, Công ty TNHH thương mại xây dựng Việt Long là nhà thầu trúng thầu với giá 8,362 tỷ đồng; loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định; thời gian thực hiện hợp đồng 72 ngày (kể từ khi có lệnh khởi công của chủ đầu tư); nguồn vốn: 100% vốn công ty…

Một phần quyết định số 5211/QĐ-CNTĐ-ĐĐ do ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, ký phê duyệt. Nguồn: MSC

Trước đó, gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình thuộc Dự án sửa chữa ống mục các hẻm phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức được công bố ngày 11/10/2024; hoàn thành mở thầu ngày 21/10/2024 với 3 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Công ty cổ phần xây dựng Minh Trang, tham gia dự thầu với giá 8.483.153.257 đồng; Công ty TNHH Hải Hoàng Dương, tham gia dự thầu với giá 8.438.416.800 đồng; Công ty TNHH thương mại xây dựng Việt Long, tham gia dự thầu với giá 8.362.441.510 đồng. Kết quả, cả 2 đối thủ của Công ty TNHH thương mại xây dựng Việt Long đều bị trượt thầu.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH thương mại xây dựng Việt Long (địa chỉ tại đường Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, TP HCM), thành lập ngày 10/08/2000; bà Lê Thị Tuyết Anh là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2016 đến nay, đơn vị đã tham tổng cộng 57 gói thầu, trong đó trúng 40 gói, trượt 14 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu hơn 388 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 368 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 20 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 74,97%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 92,33%.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đơn vị tham gia 31 gói thầu tại TP HCM, trúng 12 gói, tổng giá trị trúng thầu hơn 129 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu khi liên danh là hơn 11 tỷ đồng).

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 10/10 gói thầu do Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 71 tỷ đồng; tham gia và trúng 7/7 gói thầu do Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn TP HCM mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 16 tỷ đồng; tham gia và trúng 2/3 gói thầu do Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 49,8 tỷ đồng; tham gia và trúng 2/5 gói thầu do Công ty CP Cấp nước Thủ Đức mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 19 tỷ đồng…