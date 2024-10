Cô dâu 62 tuổi Thu Sao chăm chỉ livestream, nhan sắc gây bất ngờ

Từng gây xôn xao vào năm 2018, chuyện tình lệch tuổi của cặp đôi Thu Sao và Hoa Cương (quê Cao Bằng) đến giờ vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Lúc đám cưới diễn ra, Thu Sao năm ấy đã 62 tuổi, từng trải qua 1 đời chồng, có 2 con gái lớn còn Hoa Cương là trai tân, mới 26 tuổi. Trong những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Thu Sao xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung khiến nhiều người không đoán được chị đã ngoài tuổi 60. Hiện tại, “cô dâu” Thu Sao đã bước sang tuổi 68, “chú rể” Hoa Cương sang tuổi 32. Thu Sao quyết định rời Cao Bằng, xuống Hà Nội kinh doanh. Chị thường xuất hiện trên sóng livestream bán hàng. So với những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người nhận thấy nhan sắc của Thu Sao có nhiều dấu hiệu của tuổi tác, không còn thực sự trẻ trung như trên ảnh. Tuy nhiên so với tuổi 68 hiện tại, Thu Sao được nhận xét là trẻ hơn nhiều. Nhiều người cùng bày tỏ "phụ nữ ai cũng muốn mình trẻ trung xinh đẹp, vậy nên sống ảo một chút là điều dễ hiểu", hơn nữa vẻ ngoài Thu Sao như vậy đã là trẻ so với tuổi thật nhiều. Đám cưới cách đây 6 năm của cặp đôi được tổ chức rình rang, người chúc phúc có, kẻ chê cười cũng chẳng ít. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng chuyện tình này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Tuy nhiên sau 6 năm, cả 2 vẫn giữ tình cảm mặn nồng. Trên trang cá nhân chị Thu Sao thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh của vợ chồng hiện tại, hoặc những tấm hình cũ để hoài niệm lại chặng đường đã qua. Công việc chính của hai vợ chồng là kinh doanh đặc sản vùng miền. Mối quan hệ của Thu Sao với gia đình chồng rất tốt. Có lần, chị livestream cảnh cùng anh chị chồng bắt cá ở quê nhà rất vui vẻ. Hàng ngày, chị Thu Sao chỉ nấu cơm, những việc còn lại trong nhà, anh Hoa Cương lo cả. Trong mắt chị , ông xã là người tử tế, chín chắn, điềm đạm. (Ảnh: FBNV)

