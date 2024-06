Khó tin những sự cố hàng không “điên rồ” nhất thế giới

Mới đây, một sự việc hy hữu xảy ra tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj (Mumbai, Ấn Độ) khiến dư luận không khỏi xôn xao. Ảnh: Mirror Theo đó, một máy bay của hãng IndiGo được phép hạ cánh trên đường bay trong một máy bay khác của hãng Air India chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Daily Express Các nhân chứng cho biết, hai chiếc Airbus A320 “rượt đuổi” nhau trong gang tấc khiến nhiều người chứng kiến không từ thót tim. Ảnh: AeroTime Nhiều người chứng kiến không khỏi "toát mồ hôi" và cho rằng đây là một sai lầm tai hại của bộ phận kiểm soát không lưu. Trước phản ứng của dư luận, cả IndiGo và Air India đều lên tiếng khẳng định phi hành đoàn của họ đã thực hiện đúng quy trình và được kiểm soát không lưu cho phép. Ảnh: DM Trên thực tế, đây không phải là sự cố hàng không "điên rồ" duy nhất trên thế giới. Trước đây, một phi cơ chở hàng tại Pháp từng phải lượn nhiều vòng trên bầu trời sân bay Nice trong 30 phút vì không nhận được tín hiệu phản hồi từ trạm điều phối dưới mặt đất để hạ cánh. Ảnh: Irresistible Riviera Nguyên nhân là nhân viên trạm điều phối bay ngủ gật. Người trực trạm điều phối sau đó bị đánh thức bởi các nhân viên an ninh. Vụ việc được Dịch vụ kiểm soát không lưu Pháp DGAC mô tả là “cực hiếm” trong lịch sử hàng không nước này. Ảnh: Infinite Flight Community Hãng hàng không Northwest Airlines từng sa thải một phi công sau khi để hành khách mòn mỏi chờ đợi trên máy bay suốt 90 phút. Ảnh: Infinite Flight Community Nguyên nhân là vị phi công này không thấy ngon miệng với đồ ăn phục vụ trên máy bay nên quyết định ra ngoài phi trường tìm mua thức ăn khác. Ảnh: Savas Beatie Năm 2008, Hãng hàng không JetBlue Airways bị một hành khách khởi kiện đòi bồi thường 2 triệu USD vì bị bắt ngồi trong toilet quá lâu. Đó là chuyến bay dài 5 tiếng từ San Diego tới New York (Mỹ) và Gokhan sử dụng phiếu quà tặng của JetBlue để lên máy bay. Ảnh: BI Ban đầu, ông được thu xếp để ngồi vào chiếc ghế phụ trên khoang với lý do “máy bay đã hết chỗ”. Sau khi đi nửa hành trình, phi công yêu cầu Gokhan rời khỏi ghế vì “chỉ tiếp viên mới được sử dụng” và gợi ý để ông vào buồng vệ sinh ngồi tạm. Ảnh: BI

