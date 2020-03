TP HCM chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ lừa bán đất nền của Công ty Phi Long

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan vừa có ý kiến chỉ đạo về lập Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phong Phú 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chấp thuận chủ trương lập Đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phong Phú 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh với diện tích khoảng 147 ha theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đồng thời, giao UBND huyện Bình Chánh tổ chức lập và trình thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực theo đúng quy định hiện hành.

Về xử lý vi phạm của Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Phi Long (gọi tắt là Công ty Phi Long) tại dự án thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao UBND huyện Bình Chánh yêu cầu Công ty Phi Long tự tháo dỡ các công trình xây dựng không phép tại dự án nêu trên, trường hợp không thực hiện sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng yêu cầu UBND huyện Bình Chánh tổ chức cho người dân mua đất của công ty kê khai, để nắm thông tin về việc tố cáo hành vi lừa đảo của công ty và có cơ sở tham mưu đề xuất xử lý trình UBND TP xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân mua đất tại dự án này.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi với Công an TP việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Phi Long trong việc thực hiện dự án, qua đó tham mưu đề xuất UBND TP thu hồi quyết định tạm giao đất của dự án này theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty Phi Long bị Bộ Công an đề nghị Công an TPHCM điều tra dấu hiệu chiếm đoạt tài sản xảy ra tại 4 dự án mà đơn vị này đang thực hiện trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, ông Phạm Xuân Long (SN 1959, ngụ phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM , là chủ Công ty Phi Long) bị 3 Công ty gồm: Cổ phần An Đại Việt, I.N.D.E., I.N.G.E và Đặng Tất Thịnh (có địa chỉ ở TPHCM) tố cáo có hành vi ký hợp đồng hợp tác đầu tư, bán đất nền tại những dự án Khu dân cư như: Phi Long 5, Hải Yến (cùng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), Huy Hoàng, Nam Sài Gòn (cùng ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2002, Công ty Phi Long đầu tư dự án Khu dân cư Huy Hoàng được các cơ quan chức năng chấp thuận địa điểm, hướng dẫn thủ tục đầu tư. Thế nhưng sau đó, Công ty Phi Long không đủ khả năng tài chính, không triển khai dự án, chưa đền bù, giải phóng mặt bằng,…

Năm 2007, UBND huyện Bình Chánh ra thông báo thu hồi các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trước đây và chấm dứt việc đồng ý chủ trương, chấp thuận địa điểm đối với Công ty Phi Long.

Dù vậy, từ năm 2004-2005, bà Nguyễn Thị Kim Liên (Tổng giám đốc Công ty Phi Long) vẫn ký 12 hợp đồng bán đất dưới dạng hợp tác đầu tư thu hơn 2,9 tỷ đồng. Những người mua đất tại dự án này đã nhiều lần liên hệ gửi đơn đến chủ đầu tư, yêu cầu giao đất, đòi quyền lợi nhưng không nhận được sự phản hồi từ chủ đầu tư và không được trả lại tiền.

Tại dự án Khu dân cư Phi Long 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam làm chủ đầu tư có phần diện tích đất công cộng để làm cây xăng, trạm xăng…chưa hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng, Thế nhưng năm 2003, ông Nguyễn Trọng Hiệp (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam) vẫn ký hợp đồng bán 1.100m2 đất làm trạm xăng với giá hơn 3,5 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Thuỷ Ngần.

Bà Ngần sau đó chuyển nhượng lại khu đất cho Công ty I.N.D.E.. Tính đến nay, dự án đã điều chỉnh quy hoạch, không cho làm trạm xăng, khu đất này chuyển thành đất công cộng dự trữ. Công ty I.N.D.E. khiếu nại nhưng không nhận hồi âm.

Công an xác định, cả 4 dự án trên đều do ông Phạm Xuân Long làm chủ sở hữu. Hiện ông Long không có mặt tại nơi đăng ký thường trú. Để phục vụ điều tra, Công an TPHCM thông báo truy tìm ông Phạm Xuân Long có lý lịch nói trên.