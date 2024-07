TP HCM: 3 gói thầu tại Củ Chi về tay Công ty Nhật Nam?

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, Dự án sửa chữa nâng cấp Đường 649 (điểm đầu Quốc lộ 22 - điểm cuối đường Nguyễn Thị Chuổi), có tổng mức đầu tư 1.553.849.000 đồng, được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 29/2/2024.



Ngân sách sử dụng, từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện để thực hiện các dự án - thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025 và vốn người dân đóng góp bằng tiền mặt.

Gói thầu xây lắp, có giá 1.171.004.000 đồng, theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 3/7; duy nhất Công ty CP Đầu tư Nhật Nam dự thầu với giá 1.151.049.000 đồng.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 11/7. Nguồn: MSC

Tại Dự án Hẻm 1, đường Láng The (điểm đầu đường Láng The - điểm cuối nhà ông Nguyễn Văn Tùng), theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 11/7, gói thầu thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), có giá 1.588.968.259 đồng; duy nhất Công ty CP Đầu tư Nhật Nam dự thầu với giá 1.573.106.000 đồng.

Được biết, dự án trên có tổng mức đầu tư 2.041.000.000 đồng, được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 29/2/2024.

Tại Dự án Nâng cấp đường Xóm Trại, từ hẻm ông Bom - hẻm Trại Trà (điểm đầu giáp Trung Lập Thượng và điểm cuối giáp phần đất Trương Thị Rộng), có tổng mức đầu tư 3.101.000.000 đồng.

Duy nhất Công ty CP Đầu tư Nhật Nam dự thầu gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp đường Xóm Trại, từ hẻm ông Bom - hẻm Trại Trà (điểm đầu giáp Trung Lập Thượng và điểm cuối giáp phần đất Trương Thị Rộng). Nguồn: MSC

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 13/7, gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công), có giá 2.484.114.000 đồng; duy nhất Công ty CP Đầu tư Nhật Nam dự thầu với giá 2.464.084.000 đồng.

Công ty CP Đầu tư Nhật Nam (địa chỉ tại phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM) thành lập năm 2010; ông Nguyễn Nhật Nam là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2015 đến nay, công ty đã trúng 28/43 gói thầu, 9 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu 252.846.026.777 đồng (trúng với vai trò độc lập 187.013.356.832 đồng, có 1.305.209.529 đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty thường trúng thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Quao (tỉnh Tiền Giang)…

Trước đó, Công ty CP Đầu tư Nhật Nam đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Quao phê duyệt trúng Gói thầu số 1: Xây dựng mới - thuộc Dự án Bờ kè chống sạt lở, Cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, có giá 16.191.839.422 đồng, thực hiện trong 180 ngày.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, Công ty CP Đầu tư Nhật Nam đang chờ xét thầu:

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Hẻm 380, đường Nguyễn Thị Nê (điểm đầu Nguyễn Thị Nê - điểm cuối Đường 436), có giá dự thầu 2.197.030.000 đồng;

Tại Dự án Xây mới Văn phòng Ấp 3, xã Phạm Văn Cội, gói thầu xây lắp; Công ty CP Đầu tư Nhật Nam dự thầu với giá 3.213.104.000 đồng;

Gói thầu xây lắp tại Dự án sửa chữa, nâng cấp đường 811 (điểm đầu: đường Cây Gõ - điểm cuối: rạch Bà Phước; ấp Phú Trung), Công ty CP Đầu tư Nhật Nam dự thầu với giá 1.759.000.000 đồng;

Tại Dự án nâng cấp đường Trần Thị Lẹ (Điểm đầu TL8 - Điểm cuối Lê Thị Sọc), Công ty CP Đầu tư Nhật Nam dự gói thầu xây lắp với giá 1.779.697.000 đồng...