Lexus LX600 chở ông Kim Jong-un vượt lũ đi thị sát cứu hộ có gì?

Ảnh hưởng từ bão Gaemi đã làm cho nước sông ở biên giới Triều Tiên - Trung Quốc dâng cao, khiến 5.000 người ở thành phố Sinuiju và thị trấn Uiju vùng tây bắc Triều Tiên bị cô lập. Ngay lập tức, chính phủ Triều Tiên đã huy động đội ngũ cùng 10 trực thăng quân sự để tiến hành sơ tán người dân mắc kẹt do lũ. Trong đó, đích thân lãnh đạo Kim Jong un đi ôtô Lexus tới hiện trường. Ông Kim Jong-un có mặt để chỉ đạo công tác cứu hộ, sơ tán dân tới nơi an toàn. Hình ảnh chiếc xe SUV màu đen chở theo nhà lãnh đạo Triều Tiên băng qua dòng nước lũ, đã nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên, chiếc xe này bị bắt gặp đưa đón ông Kim Jong-un. Hình ảnh chụp lại cho thấy, ông Kim Jong-un đã mở cửa kính hàng ghế phía sau, quan sát tình hình lũ lụt, bức ảnh khác cũng thể hiện, mực nước lũ ngập qua bánh xe chiếc SUV màu đen. Dù chiếc xe này đã bị tháo bỏ logo đằng sau xe, nhưng thiết kế, cũng như đèn hậu LED đã cho thấy, đó đích thị là Lexus LX600, nhưng chưa rõ thuộc bản VIP 4 chỗ hay 5 chỗ ngồi. Đây cũng là lần đầu tiên, giới truyền thông biết được ông Kim Jong un sở hữu Lexus LX600, 1 chiếc SUV hạng sang được mệnh danh chuyên cơ mặt đất, ra mắt từ năm 2021, dù đất nước Triều Tiên bị cô lập, nhưng các xe sang vẫn xuất hiện. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn từng dùng 1 chiếc xe siêu sang Mercedes-Benz S600 Pullman phiên bản mui trần để đón Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm. Chưa hết, ở lần sang Việt Nam, đoàn xe của ông Kim Jong-un mang sang còn có có bộ đôi xe siêu sang gồm Mercedes-Benz S600 Pullman và Maybach 62S. Chưa hết, ông Kim còn từng bị bắt gặp di chuyển trên 1 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom. Về chiếc Lexus LX600 của ông Kim Jong un, mẫu xe này có phiên bản VIP và Luxury sẽ chỉ với 4 chỗ ngồi với hàng ghế sau có 2 ghế độc lập, sở hữu hàng loạt trang bị tiện nghi dành cho các chủ tịch như bảng điều khiển riêng biệt cho phép người ngồi sau điều chỉnh rèm che nắng, hệ thống sưởi và làm mát ghế, đèn đọc sách, màn hình giải trí, điều hoà... Chất liệu da ghế của Lexus LX600 VIP cũng khác biệt so với các bản còn lại. Điểm nhấn bên trong khoang lái xe Lexus LX600 thế hệ mới bao gồm cặp màn hình có kích thước 7 inch phía dưới và 12,3 inch đặt trên ở bảng điều khiển trung tâm, xe được trang bị 25 loa đến từ thương hiệu Mark Levinson cao cấp. Ở thiết kế, Lexus LX600 thế hệ thứ 4 vẫn sử dụng lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn trên đầu xe nhưng các nan tản nhiệt lại có thiết kế mới, đặt ngang khá hầm hố. Dòng xe SUV hạng sang Lexus LX600 VIP còn nhẹ hơn bản trước 200 kg nhờ khung gầm mới và cửa nhôm. Sức mạnh của dòng xe SUV hạng sang Lexus LX600 đến từ khối động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Trái tim này sẽ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cùng các chế độ lái là Normal, ECO, Comfort, Sport S, Sport S+ và Customize. Video: Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Thủ đô Hà Nội (Nguồn VTV).

