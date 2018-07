Dự báo 10 thành phố giàu nhất thế giới năm 2022

Thành phố giàu nhất thế giới vào năm 2022 là New York (Mỹ) với GDP dự báo đạt mức 1.800 tỷ USD. New York là thành phố tập trung giới siêu giàu đông nhất thế giới. Các chi phí sinh hoạt ở New York cũng cao hơn mức trung bình của cả nước Mỹ. Thủ đô Tokyo gần 40 triệu dân của Nhật Bản sẽ là thành phố giàu thứ hai trên thế giới vào năm 2022 với 1.557 tỷ USD. Tokyo là một trong những thành phố có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới, với tỷ lệ người dân có trình độ đại học ở mức cao. Kinh đô điện ảnh Hollywood, Los Angeles (Mỹ) sẽ đứng ở vị trí thứ ba về độ giàu có với 1.105 tỷ USD. Kinh đô tài chính của châu Âu, Thủ đô London (Anh) là thành phố quan trọng đối với nền kinh tế thế giới. Không chỉ nổi tiếng là thành phố của sự lãng mạn, Paris (Pháp) sở hữu ngành công nghiệp thời trang hàng đầu với rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng. Đại diện thứ 3 đến từ nước Mỹ là thành phố Chicago với GDP đạt 703 tỷ USD. Chicago đứng thứ 10 về mức độ thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vì thế nơi đây có nhiều trụ sở của doanh nghiệp lớn. "Siêu thành phố" Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ đứng vị trí thứ 7 trong danh sách 10 thành phố giàu nhất thế giới 2022. Cửa ngõ tới Thủ đô Tokyo, Nhật Bản - thành phố Osaka cũng góp mặt trong danh sách này với 646 tỷ USD. Dallas (Mỹ) được mệnh danh là thành phố đẳng cấp thế giới. Thành phố này có nhiều cơ hội việc làm với mức lương hậu hĩnh và tỉ lệ thất nghiệp thấp. Vị trí số 10 thuộc về Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) với 570 tỷ USD. Bắc Kinh cũng là nơi đặt trụ sở của hầu hết các công ty nhà nước lớn nhất của quốc gia này. Nguồn ảnh: Business Insider. Video: Những thành phố giàu nhất thế giới hiện nay. Nguồn: Biankinhhoang.

