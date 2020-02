Tổng giám đốc HAGL Agrico nói gì về kết quả lỗ khủng 2.325 tỷ năm 2019?

Trong năm 2019, CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) ghi nhận 1.811 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 51% so với năm 2018. Chi phí lãi vay năm 2019 ngốn tới 579 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so với năm 2018.

Dù vậy, hoạt động khác ghi âm tới 1.187 tỷ đồng đã khiến HAGL Agrico lỗ ròng khủng 2.325 tỷ đồng, trong khi năm 2018 chỉ lỗ 656 tỷ. Riêng quý 4/2019, HAGL Agrico lỗ 583 tỷ đồng.

Do đó, lãi cơ bản trên mỗi cổ phần của HAGL Agrico âm tới 16.709 đồng năm 2019.

Theo Tổng giám đốc Võ Thị Mỹ Hạnh, trong quý 4/2019, HAGL Agrico thua lỗ 575 tỷ đồng do lỗ từ hoạt động kinh doanh tới 360 tỷ từ chi phí lãi vay lớn và lỗ khác 215 tỷ do đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Còn tính chung năm 2019, doanh thu của HAGL Agrico giảm do không còn hợp nhất doanh thu từ nhóm các công ty Đông Dương, Đông Pênh và Cao su Trung Nguyên (đã thanh lý). Đồng thời, HAGL Agrico không có doanh thu từ ớt, bò thịt và bất động sản như năm 2018.

Tổng tài sản giảm mạnh gần 24%, xuống 23.252 tỷ đồng. Vay nợ tài chính của HAGL Agrico tính đến cuối năm 2019 đã giảm đáng kể 6.225 tỷ, xuống còn 9.205 tỷ đồng.