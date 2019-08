Tiêu xài hoang phí, 'Miêu nữ' New York đốt sạch 2,5 tỷ USD

Hồi cuối tháng 6, Business Insider liệt kê 10 tỷ phú USD từng phá sản. Nhân vật kỳ lạ nhất trong danh sách này có lẽ là nữ đại gia Jocelyn Wildenstein, 78 tuổi, người nổi tiếng trong giới quyền quý tại thành phố New York, Mỹ.

Tháng 5/2018, bà Wildenstein khiến cả New York xôn xao khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Theo New York Post, bà khai rằng số dư tài khoản Citibank của bà là 0 USD, thu nhập chỉ khoảng 900 USD/tháng từ nguồn an sinh xã hội.

"Tôi thất nghiệp và nguồn thu nhập duy nhất là tiền an sinh xã hội. Tôi toàn phải vay mượn tiền bạc từ bạn bè và người thân để trang trải phí sinh hoạt", bà Wildenstein khẳng định.

Nữ đại gia Jocelyn Wildenstein. Ảnh: Fortune.

Trên thực tế, bà Wildenstein vẫn còn nắm trong tay một số tài sản - bao gồm bất động sản - trị giá 16,39 triệu USD. Tuy nhiên, bà cũng nợ tới 6,38 triệu USD, bao gồm khoản 300.000 USD nợ các luật sư và hãng luật. Luật sư danh tiếng Douglas Pick của hãng luật Pick & Zabicki tuyên bố "nghỉ chơi" với bà Wildenstein.



Những thông tin đó gây chấn động bởi sau khi li dị người chồng tỷ phú vào năm 1999, bà bà Wildenstein được chia 2,5 tỷ USD và nhận thêm 100 triệu USD/năm trong 13 năm sau đó. Vì sao một người phụ nữ sở hữu khối tài sản khổng lồ, tưởng như tiêu nhiều đời không hết, lại lâm vào cảnh cùng quẫn?

Lấy chồng tỷ phú, nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

Theo Money.com, Jocelyn Wildenstein tên thật là Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Lausanne (Thụy Sĩ). Ở tuổi 17, cuộc đời bà thay đổi khi cặp kè với Cyril Piguet, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Thụy Sĩ.

Hai năm sau đó, họ chuyển đến Paris (Pháp) sinh sống. "Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Lausanne là một nơi rất buồn tẻ. Ở Paris, tôi bắt đầu gặp những người sang trọng và thú vị", New York Magazine dẫn lời bà Wildenstein kể. Bà thừa nhận khi đó không hề nghĩ đến chuyện theo đuổi một nghề nghiệp cụ thể gì.

Sau đó, bà chia tay ông Piquet và hẹn hò với nhà làm phim người Italy gốc Pháp Sergio Gobbi trong 5 năm. Suốt quãng thời gian đó, bà thường xuyên đi du lịch châu Phi và gặp lái buôn vũ khí khét tiếng Adnan Khashoggi. Chính Khashoggi là người giới thiệu bà với tỷ phú Alec Wildenstein tại châu Phi vào năm 1977.

Theo Mirror, gia đình Alec Wildenstein kiếm bộn tiền nhờ sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật lớn nhất thế giới với hàng trăm kiệt tác của Van Gogh, Caravaggio, Monet và Renoir. Năm 2001, Alec Wildenstein thừa hưởng một nửa khối gia sản từ người cha Daniel Wildenstein, ước tính trị giá khoảng 10 tỷ USD.

Bà Wildenstein kể trong ngày đầu bà gặp chồng tương lai, cả hai đã lái môtô lên đồi và hôn nhau. Tháng 4/1978, hôn lễ được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ) và Lausanne. Tuy nhiên, ông Daniel Wildenstein phản đối dữ dội cuộc hôn nhân này.

Ông thậm chí không có mặt tại buổi lễ ở Lausanne. “Cha tôi đã điều tra mọi thứ. Ông ấy đã cố cảnh báo tôi”, tỷ phú Alec Wildenstein kể với Vanity Fair. Họ có với nhau hai người con là Diane và Alec Jr.

Khoảng một năm sau hôn lễ, Jocelyn Wildenstein bắt đầu vung tiền cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Trong các cuốn tự truyện, bà cho biết cố tình phẫu thuật giống mèo để chiều chồng, người rất thích những con mèo lớn.

"Miêu nữ" khét tiếng

Theo Daily Mail, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bà Wildenstein đã đốt hơn 2,5 triệu USD cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là lý do sau này báo chí Mỹ đặt cho bà biệt danh "Miêu nữ".

Tỷ phú Alec Wildenstein từng phàn nàn về chuyện bà vợ cuồng phẫu thuật thẩm mỹ. "Cô ta bị điên. Tôi luôn là người biết cuối cùng việc cô ta phẫu thuật. Cô ta coi việc sửa gương mặt như sửa một món đồ. Không thể làm điều đó với da thịt. Nhưng cô ta không bao giờ chịu lắng nghe", ông phàn nàn trên Vanity Fair.

Năm 1997, họ đưa nhau ra tòa ly hôn. Bà Wildenstein khẳng định rằng bà bắt quả tang chồng ngủ với người mẫu Nga 21 tuổi Yelena Jarikova. Một vụ ẩu đả xảy ra, ông chồng rút súng dọa bà vợ và bị cảnh sát bắt giam, phải ngủ trong đồn một đêm.

Phiên tòa kéo dài ròng rã suốt hai năm và gây ầm ĩ trên mặt báo. Có thời điểm ông Alec Wildenstein tố trên Vanity Fair rằng bà vợ làm việc cho Madame Claude, một chủ nhà thổ khét tiếng ở Paris. Vụ ly hôn cũng khiến quan hệ của ông Alec Wildenstein với hai con xấu đi, và ông trả đũa bằng cách hủy bỏ toàn bộ số thẻ tín dụng của bà vợ.

Tiền tiêu hàng tháng của bà Wildenstein cũng bị cắt giảm từ 150.000 USD xuống còn 50.000 USD. Vì ngoại hình kỳ lạ, bà Wildenstein trở thành tâm điểm trong những bài báo viết về cuộc ly hôn. Bà bị gọi là "Miêu nữ". Cuối cùng, bà thuê một chuyên gia tranh cử kỳ cựu của Đảng Cộng hòa để làm truyền thông cho bà.

Cuối cùng phiên tòa ly hôn cũng chấm dứt và bà Wildenstein được chia 2,5 tỷ USD cộng thêm 100 triệu USD/năm trong 13 năm kế tiếp. Tuy nhiên, thẩm phán tuyên bố bà không được phép chi tiền nhận từ chồng để tiếp tục thực hiện các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ.

Từ tỷ phú thành kẻ trắng tay

Năm 2001, ông Alec Wildenstein hưởng gia sản 10 tỷ USD từ cha và dùng một phần để chi cho bà vợ cũ. Khoảng 7 năm sau, ông qua đời ở tuổi 67. Kể từ sau cuộc ly hôn, bà Wildenstein sống khá lặng lẽ, ít khi xuất hiện trên mặt báo.

Ngay từ khi còn chung sống với chồng cũ, bà Wildenstein đã tiêu sài cực kỳ hoang phí. Bà thừa nhận trên Vanity Fair rằng mỗi tháng hai vợ chồng tiêu hết khoảng 1,2 triệu USD. Có lần bà chi tới 350.000 USD để mua một chiếc váy hiệu Chanel và 10 triệu USD mua đồ trang sức.

Thậm chí hóa đơn điện thoại của bà cũng lên đến 5.000 USD/tháng. Thuê một đội ngũ lên đến 350 người giúp việc, bà Wildenstein thậm chí không biết cách đun nước và bật lò nướng. Và bà sẵn sàng bỏ 3,5 triệu USD để xây một biệt thự nghỉ dưỡng cho con gái ở Kenya.

Đầu thập niên 2000, bà Wildenstein hẹn hò với nhà thiết kế người Pháp Lloyd Klein. Đây là người thiết kế trang phục cho nhiều ngôi sao ca nhạc đình đám như Nicki Minaj và Pink.

Tuy nhiên mối quan hệ kết thúc vào tháng 12/2016 sau trận ẩu đả tại nhà riêng của "Miêu nữ". Khi đó, Daily Mail đăng một video quay cảnh bà cầm gạt tàn đánh ông Klein trong khi ông van nài bà giữ bình tĩnh.

Cuối năm 2016, bà Wildenstein cho biết bắt đầu cạn tiền khi khi nhà chồng cũ cắt khoản tiền trợ cấp hàng năm. Trong đơn xin bảo hộ phá sản hồi năm 2018, bà Wildenstein thừa nhận nợ 12 cá nhân và tổ chức.

Fox dẫn lời một người quen biết lâu năm của bà Wildenstein khẳng định "Miêu nữ" thực tế là một người dễ mến nhưng quá "khờ dại". "Bà ấy bị quá nhiều người lợi dụng nên mới hết sạch tiền bạc", người bạn này khẳng định.

Giải thích về tình trạng của bản thân, bà Wildenstein cho rằng không nhận đủ số tiền chồng cũ phải chia cho bà. Bà cho biết được trao hai bức tranh đắt giá, một của Diego Velázquez và một của Paul Cézanne. Nhưng bức đầu là hàng giả, bức sau được bán với giá thấp hơn nhiều so với dự kiến. Bà khẳng định sẽ thuê một luật sư hàng đầu để đòi lại sự công bằng.