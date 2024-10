Tiền Giang: 4 nhà thầu cạnh tranh gói làm đường giao thông hơn 108 tỷ

Cuộc đua của 4 nhà thầu

Theo thông tin đang tài công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án đường huyện 83, huyện Tân Phú Đông có giá 108,029 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phú Đông mời thầu; công bố ngày 30/08/2024.

Gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi; hợp đồng theo đơn giá cố định; phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; hoàn thành mở thầu ngày 17/09/2024 với 4 nhà thầu cạnh tranh gồm:

Liên danh Đường huyện 83 (do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vinh Quang làm đại diện) dự thầu với giá 107,993 tỷ đồng (giá dự thầu sau giảm giá 99,894 tỷ đồng);

Liên danh thi công xây dựng Dự án đường huyện 83 (do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phước Hùng làm đại diện) dự thầu với giá 107,288 tỷ đồng (giá dự thầu sau giảm giá 102,246 tỷ đồng);

Liên danh Thiên Thuận – Nguyễn Long (do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Thuận làm đại diện) dự thầu với giá 107,806 tỷ đồng;

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thái, dự thầu với giá 108,236 tỷ đồng.

Nếu chỉ xét về giá dự thầu đã được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thông qua biên bản mở thầu Liên danh Đường huyện 83 đang có lợi thế. Tuy nhiên, đối thủ của Liên danh Đường huyện 83 cũng là nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm.

Lúc 15 giờ 00 ngày 7/10, thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu nêu trên vẫn trong trạng thái đang xét thầu.

Được biết, Dự án đường huyện 83, huyện Tân Phú Đông có tổng mức đầu tư gần 132 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện dự án từ vốn ngân sách tỉnh.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vinh Quang (có địa chỉ tại Quốc Lộ 50, ấp Hưng Thạnh, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) được thành lập ngày 11/04/2008; ông Nguyễn Văn Quang là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 122 gói thầu, trong đó trúng 81 gói, trượt 35 gói, 3 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 119.700 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập: hơn 119.300 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 381 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 87,54%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 97,78%.

Tại Tiền Giang, đơn vị tham gia và trúng 55/92 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu: hơn 675 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 314 tỷ đồng).

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 35/43 gói thầu do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 290 tỷ đồng; tham gia và trúng 35/43 gói thầu do Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Tiền Giang mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 197 tỷ đồng; tham gia và trúng 4/5 gói thầu do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Mỹ Tho mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 118 tỷ đồng…

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phước Hùng (có địa chỉ tại Ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) được thành lập ngày 23/11/2007; ông Võ Văn Hùng là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 9/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 113 gói thầu, trong đó trúng 75 gói, trượt 36 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 864 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 467 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 396 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 85,04%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 92,31%.

Tại Tiền Giang, đơn vị tham gia và trúng 43/78 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 629 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh gần 367 tỷ đồng).

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 24/29 gói thầu do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Chợ Gạo mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 107 tỷ đồng; tham gia và trúng 13/28 gói thầu do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Tây mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 64 tỷ đồng; tham gia và trúng 8/10 gói thầu do Công ty TNHH thiết kế xây dựng Tiền Giang mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 417 tỷ đồng…

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Thuận (có địa chỉ tại Ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) được thành lập ngày 16/1/2007; ông Nguyễn Văn Thuận là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 8/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 58 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 12 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu gần 1.171 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 430 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 740 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 94,95%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 96,64%.

Tại Tiền Giang, đơn vị tham gia và trúng 14/26 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu: gần 610 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 420 tỷ đồng).

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 16/19 gói thầu do Công ty TNHH thiết kế xây dựng Tiền Giang mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 730 tỷ đồng; tham gia và trúng 3/3 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 128 tỷ đồng; tham gia và trúng 3/5 gói thầu do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phú Đông mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn tỷ đồng…

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thái (có địa chỉ tại Ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) được thành lập ngày 24/6/2009; ông Lê Minh Thái là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 172 gói thầu, trong đó trúng 117 gói, trượt 53 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ...