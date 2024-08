Gói thầu bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.765B về tay ai?

Cuộc đua "tam mã"

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 29/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư), Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng D và C (bên mời thầu) đã hoàn thành mở Gói thầu số 01 (xây dựng): Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.765B đoạn từ Km9+300 đến Km11+804 (Cầu Bảo Bình) (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông).

Gói thầu thuộc dự án Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.765B đoạn từ Km9+300 đến Km11+804 (cầu Bảo Bình) có tổng mức đầu tư hơn 6,862 tỷ đồng. Ngày 12/12/2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Thị Hoàng đã ký Quyết định 3235/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.765B đoạn từ Km9+300 đến Km11+804 (cầu Bảo Bình) nhằm đảm bảo thoát nước cho đoạn tuyến.

Theo đó, Dự án sẽ thiết kế tận dụng lại mương hiện hữu vẫn đảm bảo thoát nước: Đoạn từ Km9+300 đến Km9+696,42; đoạn từ Km9+819 đến Km9+966,25; đoạn từ Km10+380 đến Km10+640; đoạn từ Km11+340 đến Km11+804 thuộc bên trái tuyến và đoạn từ Km9+300 đến Km10+85; đoạn từ Km10+380 đến Km10+640; đoạn từ Km11+360 đến Km11+804 thuộc bên phải tuyến.

Thiết kế mới mương phía bên trái từ Km9+696,42 đến Km9+819; Km9+966,25 đến Km10+380 và bên phải từ Km10+84,65 đến Km10+384,2: Tim mương cách mép nhựa từ 4,5 m đến 5,8 m. Đoạn này vướng khoảng 16 trụ điện, 03 trụ chiếu sáng, 01 hố cáp điện và 02 mái hiên, nhà xây.

Thiết kế mới mương hai bên tuyến từ Km10+640 đến Km11+360: Tim mương cách mép nhựa từ 4,5 m đến 6,5 m. Đoạn này vướng khoảng 05 trụ điện, 01 trụ chiếu sáng, 01 hố cáp điện và 03 mái hiện.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Tổng chiều dài mương thiết kế 2.259,6 m. Trong đó: Mương thường dài 2.213,6 m (mương bên phải tuyến dài 976,8 m; mương bên trái tuyến dài 1.186,8 m); mương chịu lực dài 96 m....

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 29/7/2024, gói thầu nêu trên có giá 5,632 tỷ đồng với 3 nhà thầu cạnh tranh: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Vạn Kiến Hưng dự thầu với giá 5,125 tỷ đồng; Công ty TNHH Trường Toản dự thầu với giá 5,629 tỷ đồng (sau điều chỉnh còn 5,461 tỷ đồng); Công ty TNHH xây dựng Ngọc Pháp dự thầu với giá 5,520 tỷ đồng.

Nếu chỉ xét về giá đã được công khai trên Hệ thống mua sắm công (muasamcong.mpi.gov.vn) thông qua Biên bản mở thầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Vạn Kiến Hưng đang có lợi thế hơn 2 đối thủ còn lại. (Đến thời điểm 15h ngày 11/8/2024, gói thầu vẫn trong trạng thái đang xét thầu)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH xây dựng Ngọc Pháp có địa chỉ tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai; thành lập năm 2011 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Phạm văn Trưởng.

Từ tháng 6/2016 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 69/78 gói thầu, trượt 7 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 907,345 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 494,602 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 412,743 tỷ đồng.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, Công ty TNHH xây dựng Ngọc Pháp cũng đang chờ kết quả gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị công trình thuộc dự án Xây dựng hoàn thiện Khu Hành chính huyện Thủ Thừa do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa làm chủ đầu tư.

Hiện, nhà thầu đang thực hiện Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa cục bộ mặt đường trên tuyến đường tỉnh ĐT.769B từ khoảng Km11+000 đến Km17+000 và cống ngang đường tại Km14+072 (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông) thuộc dự án Sửa chữa cục bộ mặt đường trên tuyến đường tỉnh ĐT.769B từ khoảng Km11+000 đến Km17+000 và cống ngang đường tại Km14+072. Ngày 26/12/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Quyết định 783/QĐ-BQLDACTGT cho Công ty TNHH xây dựng Ngọc Pháp trúng thầu với giá 10,691 tỷ đồng (giá gói thầu 11.024 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 23/12/2023, Ban Quản lý dự án huyện Long Thành đã phê duyệt Quyết đinh 640/QĐ-BQL công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 (xây dựng): Xây lắp thuộc dự án Trường Trung học cơ sở Tân Thành, xã Bàu Cạn. Công ty TNHH xây dựng Ngọc Pháp trúng thầu với giá 70,932 tỷ đồng (giá gói thầu 71,806 tỷ đồng)....

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Vạn Kiến Hưng có địa chỉ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai; thành lập năm 2010 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Lê Thanh Hải.

Từ tháng 7/2014 đến nay đã tham gia và trúng 82/102 gói thầu, trượt 8 gói, 11 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 129,830 tỷ đồng (với hơn 5,032 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 77,368 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 52,462 tỷ đồng.

Hiện, nhà thầu cũng đang chờ kết quả gói thầu:

Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Bao gồm: giao thông; thoát nước; hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông; đảm bảo an toàn giao thông trong qua trình thi công) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường 30 tháng 4, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 102: Thi công xây dựng công trình hạng mục: Tuyến thoát nước mưa D1500 từ đường số 3B về cửa xả 1 theo quy hoạch điều chỉnh thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu thuộc hạng mục: Tuyến thoát nước mưa D1500 từ đường số 3B về cửa xả 1 theo quy hoạch điều chỉnh do Công ty CP khu công nghiệp Dầu Giây làm chủ đầu tư....

Công ty TNHH Trường Toàn (có địa chỉ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai); thành lập năm 2007 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Võ Công Vinh.

Từ tháng 11/2016 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 5/19 gói, trượt 8 gói, 6 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 44,258 tỷ đồng (với hơn 7,130 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong vai trò độc lập hơn 17,265 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 26,992 tỷ đồng...