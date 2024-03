Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn vừa mở hồ sơ mời quan tâm đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Kinh, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn. Theo kết quả công bố, liên danh Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino, mã: PVM) và Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Đông Bắc là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án .



Trong liên danh nhà đầu tư, theo giới thiệu tại website: pvmachino.vn, Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino) được thành lập năm 1956, có tiền thân là Tổng Công ty Máy và Phụ tùng trực thuộc Bộ Thương mại. Đến năm 2005, Thủ tướng Chính phủ có quyết định chuyển đổi tổ chức sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Tháng 3/2009, công ty trở thành thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Từ tháng 11/2014, PVMachino là thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) - trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đến tháng 3/2021, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đã thoái toàn bộ 51,58% lượng cổ phần sở hữu tại PVMachino. Kể từ ngày 19/3/2021, PVMachino không còn có vốn Nhà nước.

Tiềm lực liên danh làm khu đô thị 1.100 tỷ tại Lạng Sơn (ảnh minh họa: Internet).

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Tổng Giám đốc công ty kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Hiệp. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, tính đến cuối năm 2023, PVMachino có vốn điều lệ hơn 386,3 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý IV/2023 cũng cho thấy, kết thúc năm 2023, PVMachino ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 1.429 tỷ đồng và 144 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 249% so với năm trước. Bên kia bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/12/2023, PVMachino có tổng tài sản đạt 1.105 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Nợ phải trả ghi nhận ở mức 436 tỷ đồng, tăng 32% so với thời điểm đầu năm, trong đó, nợ vay tài chính ở mức hơn 175 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm.

Theo dữ liệu của VietnamFinance, những năm qua, PVMachino đang phát triển mạnh một số dự án bất động sản tại phía Bắc như: Cụm công nghiệp Quán Đỏ (Hưng Yên); Cụm công nghiệp Đình Lập (Lạng Sơn)...

Ngoài việc sở hữu “hệ sinh thái” các công ty con nhiều đất vàng, công ty liên doanh/liên kết ăn nên làm ra, PVMachino cũng quản lý và sử dụng nhiều bất động sản. Có thể kể tới lô đất 1.827,69m2 tại số 8 Tràng Thi (Hà Nội); lô đất 23.600m2 tại đường Đào Cam Mộc (Đông Anh, Hà Nội). Cùng đó, PVMachino còn có quyền sử dụng đất vô thời hạn tại thửa đất 44-2 tại số 5 cụm 4 phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và liên doanh với Công ty Bách Hóa Hà Nội để khai thác lô đất số 7 Đinh Tiên Hoàng (khu nhà Hồ Gươm Plaza - Hàm Cá Mập).

Mặt khác, PVMachino cũng sở hữu 10% vốn góp (giá trị ghi sổ 81,7 tỷ đồng) tại dự án Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp Khu đô thị Nam An Khánh thuộc lô HH3 của dự án Nam An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội)...

Trong khi đó, đối tác hợp tác với PVMachino là Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Đông Bắc mới được thành lập ngày 6/10/2023, có trụ sở tại tầng 5, tòa nhà LICOGI13, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Trường Sơn.