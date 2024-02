Thưởng Tết bằng hiện vật và những hình ảnh “cười ra nước mắt“

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng nghìn người lao động của một công ty ở Nam Định tươi cười chở đệm bông về nhà sau giờ làm việc. Ảnh: Công ty may Sông Hồng Được biết, để thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, mỗi cán bộ công nhân viên ngoài 2 tháng lương thực lĩnh sẽ được thưởng thêm một chiếc đệm bông tinh khiết Sông Hồng. Ảnh: Công ty may Sông Hồng Chiếc đệm dày 7cm, giá trị khoảng hơn 4 triệu đồng. Ảnh: Công ty may Sông Hồng Năm 2013, một công ty may ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) khiến các công nhân bất ngờ khi tặng mỗi nhân viên 70 chiếc quần đùi, quần sooc. Ảnh minh họa Lý do công ty đưa ra là việc sản xuất kinh doanh gặp khó khăn nên tặng luôn sản phẩm công ty sản xuất. Nhiều công nhân phải cho bạn bè, họ hàng vì không dùng hết hoặc đem ra chợ bán để kiếm thêm chút tiền. Ảnh minh họa Một cơ sở sản xuất hương ở Đan Phượng (Hà Nội) từng thưởng Tết cho công nhân 100.000 đồng/người và mỗi loại hương thắp một bó. Ảnh minh họa Những công nhân cho hay, việc thưởng Tết bằng hương nhang đã quá quen thuộc với họ. Chủ cơ sở này quan niệm “dịp Tết nhà nào cũng phải thắp hương”. Ảnh minh họa Dịp Tết Nguyên đán 2014, một công ty ở TP HCM quyết định thưởng cho mỗi nhân viên một thùng tương ớt ăn Tết, riêng lãnh đạo được 2 thùng. Ảnh minh họa Nhiều nhân viên bàn nhau, mang thùng tương ớt đem bán cho các tiệm tạp hóa. Ảnh minh họa Một công ty ở khu công nghiệp Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) từng tặng vé ô tô cho công nhân về quê ăn Tết. Lãnh đạo công ty này giải thích vì đa số công nhân đều đến từ các tỉnh xa, mua vé ô tô dịp Tết khó khăn. Ảnh minh họa

