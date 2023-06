Thủ tục gửi tiền, vay vốn không giấy tờ

Nhờ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các ngân hàng đang chạy đua để giúp khách hàng có thể giao dịch từ gửi tiền, cho vay online, mở thẻ... mọi lúc mọi nơi và không cần giấy tờ.



Thông tin trên báo chí, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, nhiều ngân hàng đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là cơ sở quan trọng để các ngân hàng cung cấp thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng được tốt hơn. Thông qua việc định danh điện tử xác thực người dùng trên mạng, các ngân hàng có thể cho vay online, phát hành thẻ... nhanh nhất có thể khi có đầy đủ thông tin chính xác về khách hàng như nghề nghiệp, nơi ở, địa chỉ thường trú...

Theo ông Tô Đình Tơn, Phó Tổng Giám đốc Agribank, nhờ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngân hàng này dự kiến sẽ triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip vào hoạt động giao dịch trong tháng 6 này. Khách hàng đến Agribank giao dịch chỉ cần chọn dịch vụ và ký duy nhất chữ ký mà không cần viết hay điền bất kỳ thông tin gì bằng tay. Các dịch vụ từ mở tài khoản, phát hành thẻ, đăng ký dịch vụ Agribank E-Mobile banking, cho đến vay vốn hay nộp tiền vào tài khoản... đều được thực hiện rất nhanh chóng, an toàn.

Cũng theo ông Tơn, trước đây, với phương thức giao dịch truyền thống, thời gian thực hiện trung bình khoảng 20 - 25 phút, nay khách hàng chỉ mất 4 - 5 phút để hoàn tất giao dịch. Hơn nữa, những khách hàng đã đăng ký thông tin sinh trắc học, với những lần giao dịch sau tại quầy hoặc tại Agribank Digital/CDM... sẽ không cần dùng thẻ vật lý hay bất kỳ loại giấy tờ nào. Thiết bị của ngân hàng sẽ nhận diện khách bằng khuôn mặt, vân tay... giúp ngân hàng nâng chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho hay việc kết nối giữa ngân hàng và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ hội cho các tổ chức tín dụng, trong đó có Vietcombank thúc đẩy hoạt động cấp tín dụng điện tử. Với phương thức cấp tín dụng truyền thống, người vay phải mất nhiều thời gian để thu thập giấy tờ, nên có không ít người ngại vay vốn tín dụng mà lại tìm vay tín dụng "đen".

Theo bà Oanh, trong thực tế, thời gian qua một số ngân hàng đã cho vay online nhưng vẫn còn thận trọng do chưa có công cụ để định danh khách hàng một cách chính xác. Vấn đề thu hồi nợ còn nhiều khó khăn do dữ liệu khách hàng chưa được cập nhật. Do đó, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng cơ chế thẩm định phê duyệt tự động là cơ hội rất tốt cho các ngân hàng thương mại giải quyết các hạn chế nêu trên.

Trên cơ sở đồng ý của khách hàng, ngân hàng này đang thí điểm kết nối và nghiên cứu hai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một là xác thực định danh khách hàng qua VNeID. Hai là ứng dụng mô hình chấm điểm tín dụng công dân. Đây là cơ sở để Vietcombank tham khảo trong thẩm định/phê duyệt các khoản vay tiêu dùng nhỏ qua mạng.

Cùng với việc kết nối với nguồn dữ liệu khác như giao dịch của khách hàng, trả lương thông qua tài khoản tại ngân hàng, lịch sử tín dụng..., ngân hàng này cho vay, phát hành thẻ tín dụng hoàn toàn qua mạng. Khách hàng không phải đến các điểm giao dịch của ngân hàng và điền vào các hồ sơ/giấy tờ như trước đây nữa mà chỉ đăng nhập vào app của ngân hàng...