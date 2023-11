Thu hút 2 “sếp” lớn Ford Việt Nam và Be Group đầu quân, Tasco làm ăn sao?

Cụ thể, ông Phạm Văn Dũng nắm giữ cương vị Chủ tịch Công ty TNHH SVC Holdings (SVC Holdings), công ty thành viên của Công ty CP Tasco, từ ngày 1/11/2023. Tại SVC Holdings, ông Dũng sẽ trực tiếp tham gia điều hành, phát triển đối tác chiến lược; chủ trì nghiên cứu, đề xuất các dự án mới hướng đến mục tiêu từng bước tham gia làm chủ chuỗi cung ứng của ngành và tham gia thị trường khu vực và toàn cầu.



Theo thông tin từ Tasco, ông Dũng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn toàn cầu như GM-Daewoo, Ford, Inchcape... và từng đảm nhiệm các chức vụ điều hành cao cấp trong ngành ôtô. Từ năm 2015 – 2022, ông Dũng giữ cương vị Tổng giám đốc Ford Việt Nam và là người Việt đầu tiên được bổ nhiệm vị trí này. Ông cũng từng giữ vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt nam (VAMA), và là thành viên tích cực lâu năm của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AMCHAM).

Ông Phạm Văn Dũng (trái) và ông Nguyễn Thiện Minh (phải). Ảnh: Tasco.

Cùng ngày 1/11, Tasco cũng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Minh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) và Chủ tịch Hội đồng công nghệ của Tasco.

Ông Minh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các nền tảng công nghệ ở các doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp, tập đoàn đa quốc gia tại Mỹ, châu Âu, Singapore như PayPal, Wells Fargo, BestBuy, OpenTV, DTT, Callaway Golf Interactive, American Airlines… và tại Việt Nam như ILA, Geniebook. Ông là một trong những lãnh đạo có dấu ấn nổi bật khi giữ vai trò đồng sáng lập và là giám đốc công nghệ của các startup như ứng dụng gọi xe thuần Việt - Be hay ngân hàng số Cake.

Tasco cho biết, đây là những bước tiến cụ thể của Tasco nhằm hiện thực hóa mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc và đề cao ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh doanh. Tasco đang xây dựng tầm nhìn trở thành lựa chọn số 1 về dịch vụ ô tô và giao thông thông minh.

Bức tranh tài chính Tasco thế nào?

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp giới thiệu, Công ty CP Tasco (mã: HUT) được thành lập vào ngày 26/12/2007, có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1 và tầng 20 tòa nhà Tasco, lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tổng Giám đốc kiếm người đại diện pháp luật công ty là ông Hồ Việt Hà.

Thu hút 2 “sếp” lớn Ford Việt Nam và Be Group đầu quân, Tasco làm ăn sao? (ảnh minh họa: Internet).

Tasco là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng và khai thác BOT với danh mục hàng chục dự án có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng và nhiều trạm thu phí để hoàn vốn như Quốc Lộ 10, Quốc lộ 21, Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình, Quốc lộ 10 đi Hải Phòng,… Tính đến 30/6/2023, Tasco có 6 công ty con trực tiếp, 5 công ty con gián tiếp và 2 công ty liên doanh, liên kết. Tổng số cán bộ, nhân viên của công ty mẹ và công ty con là 834 người.

Theo VietnamFinance, năm 2022, khi VETC - công ty con của Tasco và là một trong những đơn vị triển khai và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC hàng đầu tại Việt Nam - liên tiếp trúng thầu các dự án ETC, đánh bại cả những đơn vị có sự hậu thuẫn của Viettel, giới đầu tư mới thấy được sức hấp dẫn của “trùm BOT” một thời nằm ở đâu. Tính đến ngày 1/8/2023, thị phần ETC của VETC đã lên đến 80% với 114 trạm thu phí, mạng lưới kết nối 635 làn thu phí huyết mạch, phục vụ hơn 2,8 triệu chủ xe ô tô và bình quân xử lý từ 1,3 - 1,5 triệu giao dịch mỗi ngày.

Cũng trong năm 2022, Tasco cũng đã thành lập Công ty TNHH Tasco Land, đầu tư vào NVT Holdings - công ty mẹ của Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay, hiện đang sở hữu những khu resort như: Six Senses Ninh Van Bay, khu Biệt thự Pháp cổ Ana Mandara Đà Lạt, sẽ triển khai một dự án tại Mũi Né trong năm 2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất xoát xét 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Tasco trong kỳ ghi nhận đạt hơn 624 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 88,2 tỷ đồng (tương đương giảm 87%) so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về biến động lợi nhuận, Tasco cho biết, tổng doanh thu tập đoàn 6 tháng đầu năm 2023 tăng 164,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 36%. Trong đó, doanh thu hoạt động thu phí đường bộ BOT và dịch vụ thu phí không dừng tăng đến từ ảnh hưởng tích cực của các hợp đồng ký mới cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính đạt 57,6 tỷ đồng, thấp hơn 91,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái do không có các khoản doanh thu tài chính từ thoái vốn các khoản đầu tư trong năm 2022. Cùng đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30,1 tỷ đồng, tương đương tăng 40%, với các hoạt động đầu tư cho nhân sự, cải tiến doanh nghiệp và mở rộng hoạt động tại văn phòng Singapore từ cuối năm 2022.

Tính tại thời điểm ngày 30/6/2023, Tasco ghi nhận tổng tài sản không thay đổi quá nhiều so với đầu năm, lên mức 11.671 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 1.524 tỷ đồng, chủ yếu là từ những khoản phải thu ngắn hạn khác. Nợ phải trả ở mức 7.784 tỷ đồng.

Cuối quý II/2023, Tasco đang nắm giữ gần 1.038 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đầu tư gần 765 tỷ đồng vào các công ty liên doanh, liên kết cũng như các đơn vị khác. Tuy nhiên, khoản đầu tư chứng khoán 360 tỷ đồng hồi đầu năm đã không còn được ghi nhận…