Thú chơi ngông của những nữ đại gia vang bóng một thời

Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu

Nữ đại gia người Hà Tĩnh Nguyễn Thị Liễu được biết đến là một doanh nhân thành đạt và tài giỏi, với khối tài sản khổng lồ và độ chịu chi khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Đầu năm 2012, đại gia Nguyễn Thị Liễu gây xôn xao dư luận bằng việc tổ chức đám cưới “khủng” tại Hà Tĩnh cho cậu con trai. Đám cưới con trai bà Liễu được chuẩn bị ròng rã suốt một năm với lượng khách trong và ngoài nước lên đến vài ngàn khách.

Nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu. Ảnh: Vietnamnet

Đám cưới con trai nữ đại gia này khiến cả một vùng quê xôn xao với dàn siêu xe đi rước dâu như Ferrari mui trần có giá hơn 10 tỷ đồng, hai siêu xe Rolls-Royce Phantom đen và trắng... cùng gần 100 xế sang các loại khiến một đoạn đường QL 8A tắc nghẽn.

Đặc biệt, lễ cưới còn có sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê... Dư luận cho rằng, để tổ chức đám cưới hoành tráng như vậy, bà phải bỏ ra số tiền lên đến 50 tỷ đồng. Bà Liễu còn cho cô dâu, chú rể tới 60 cây vàng.

Sau đó, nữ đại gia Liễu tiếp tục khiến dư luận ngỡ ngàng khi quyết định đập căn nhà số 79 Nguyễn Du để xây lại. Căn biệt thự này có giá 137 tỷ đồng được bà Liễu mua cho vợ chồng con trai, nằm ngay mặt đường con phố vào hạng đẹp nhất Hà Nội.

Đại gia địa ốc Dương Thị Bạch Diệp

Nổi tiếng trong giới bất động sản TP.HCM từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng cái tên Dương Thị Bạch Diệp chỉ được dư luận biết đến rộng rãi khi nữ doanh nhân này chi gần 1,4 triệu USD để mua chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom biển số 77L-7777 vào năm 2008.

Nữ đại gia Bạch Diệp bên siêu xe một thời. Ảnh: Zing

Chiếc xe của nữ đại gia có logo công ty, tên khắc trên mũi xe. Thân xe gồm hai tông màu xanh đen và bạc. Dưới ánh nắng, thân có màu xanh lục, tương ứng với tên bà chủ là Bạch Diệp.

Rolls-Royce của đại gia Dương Thị Bạch Diệp nắm giữ kỷ lục xe đắt nhất Việt Nam trong một thời gian dài, trước khi thiếu gia Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) vung tiền mua hai siêu xe Lamborghini Murcielago LP670 SV năm 2010 và Bugatti Veyron vào năm 2012.

Tuy nhiên, chiều ngày 25/1/2019, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mời độc giả xem video: Khởi tố đại gia Trịnh Sướng bán xăng dầu giả. Nguồn: VTC Now

Nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền

Bà Phạm Thị Diệu Hiền từng nắm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco). Sở hữu khối tài sản kếch xù, bà Hiền từng được xem là một nữ đại gia vô cùng chịu chơi.

Trong đám cưới của con trai bà với hotgirl Quỳnh Chi năm 2012, gia đình bà Hiền gây ấn tượng cùng dàn siêu xe rước dâu, trong đó có chiếc Phantom biển tứ quý 3333 có giá khoảng 25 tỷ đồng.

Nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền. Ảnh: Vietnamnet

Theo chia sẻ của bà, chiếc Rolls-Royce được mua nhằm xây dựng thương hiệu theo lời khuyên của một chính khách Mỹ nổi tiếng. Siêu xe chuyên để đón đưa các triệu phú tận sân bay mỗi khi họ sang đàm phán làm ăn. Để mua được chiếc Phantom này, bà đã phải bán hai căn nhà.

Cuối tháng 12/2015, chiếc Rolls-Royce Phantom mang biển tứ quý 3 của nữ đại gia Diệu Hiền được chụp khi nằm trong garage của chợ ô tô cũ tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, nữ đại gia bất động sản một thời của miền Tây còn từng đầu tư tiền tỷ xây dựng khu "massage cá" hiện đại bậc nhất Việt Nam, phục vụ miễn phí hơn mấy nghìn công nhân; vung tiền đầu tư "công ty như resort", không tiếc tiền cho những đồ nội thất phong thủy để đem lại may mắn, từ sư tử đá trấn trước cửa, rồi chép hóa long, tứ mã, bắp cải phong thủy...