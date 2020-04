Loạt khách sạn sang chảnh phục vụ cách ly, phí phòng “bổ, rẻ“ ai cũng muốn ở

5 cơ sở cách ly y tế tập trung gồm Biệt thự Hoa Cọ (số 252, Cửa Đại, Hội An); khách sạn Little Beach - A Little Boutique Hotel & Spa (số 19, Lạc Long Quân, Hội An); khách sạn La Residencia - A little Boutique Hotel & Spa (số 35, Đào Duy Từ, Hội An); biệt thự Beachside Boutique (số 25, Nguyễn Phan Vinh, Hội An); khách sạn ÊMM Hội An (số 187, Lý Thường Kiệt, Hội An). Cụ thể, Biệt thự Hoa Cọ cung cấp chỗ nghỉ ấm cúng với hồ bơi ngoài trời và chỗ đậu xe riêng miễn phí trong khuôn viên. Các phòng nghỉ tại Biệt thự Hoa Cọ được trang bị tốt với máy điều hòa, két an toàn cá nhân và truyền hình cáp màn hình phẳng, tủ lạnh mini... Mỗi phòng cũng có ban công riêng. Trong khi đó, Little Beach Hoi An Boutique Hotel & Spa cung cấp các phòng nghỉ hiện đại, có hồ bơi ngoài trời, quầy bar, nhà hàng và sân hiên. Một số phòng còn bao gồm khu vực ghế ngồi với tầm nhìn ra quang cảnh biển, hồ bơi, khu vườn hoặc thành phố. Nằm ở vị trí thuận lợi ở thành phố Hội An, "La Residencia - Little Boutique Hotel & Spa" có sự kết hợp giữa nét đẹp của Hội An và sự sang trọng tân cổ điển kiểu Bồ Đào Nha. Khách sạn có hồ bơi trong nhà, phòng tập thể dục đầy đủ trang thiết bị và trung tâm dịch vụ doanh nhân. Tọa lạc trong ngôi làng Tân Thành cổ kính, Beachside Boutique Resort Hội An cung cấp hồ bơi ngoài trời mở cửa quanh năm, tầm nhìn ra biển và nhà hàng ngay trong khuôn viên. Mỗi phòng nghỉ tại resort này đều được trang bị máy điều hòa, TV màn hình phẳng với các kênh truyền hình cáp. Một số phòng có tầm nhìn ra quang cảnh hồ bơi/vườn. Nằm ẩn mình trong khu vườn riêng, ÊMM Hotel Hoi An có lối kiến trúc theo phong cách Việt Nam và thuộc địa Pháp. ÊMM Hotel Hoi An cung cấp các phòng nghỉ tiêu chuẩn khách sạn 4 sao với minibar, tủ lạnh. Phòng tắm riêng đi kèm bồn tắm. Nguồn ảnh: Booking. Mời độc giả xem video: Hà Nội tiến hành khử khuẩn khách sạn Metropole vì có du khách dương tính Covid-19. Nguồn: Pháp luật VN

