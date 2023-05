Thị trường điều chỉnh lớn: Cơ hội cho các quỹ mua ròng trở lại

Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo phân tích nhận định thị trường tháng 5/2023 với xu hướng giảm yếu dần.

Mùa báo cáo quý 1/2023 đã gần như đã đi qua và tăng trưởng lợi nhuận chung trên HOSE được công bố giảm 18% và giảm 32% so với cùng kỳ nếu không tính đóng góp của nhóm Ngân hàng.

Diễn biến này không nằm ngoài dự đoán khi lợi nhuận đi xuống mạnh ở các nhóm Thực phẩm đồ uống, Xây dựng & VLXD, Tài nguyên cơ bản, Hóa chất, Bán lẻ, Dịch vụ tài chính. Ngoài việc do cơ sở so sánh cao trong cùng kỳ còn phản ánh khó khăn của các doanh nghiệp niêm yết trong bối cảnh kinh tế có những thách thức và mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao.

Nhìn chung, lợi nhuận đi xuống phù hợp với dự đoán và không có yếu tố bất ngờ nên việc điều chỉnh của thị trường diễn ra trong tháng 4 không quá mạnh.

Điểm sáng trong thời gian tới là kỳ vọng vào sự hồi phục nhanh hơn của nền kinh tế trong bối cảnh Chính phủ và NHNN đã liên tục đưa ra các chính sách nhằm tháo gỡ phần nào những nút thắt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản, cùng những nỗ lực nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Những điểm sáng này là yếu tố quan trọng kích hoạt sự tham gia trở lại của nhóm nhà đầu tư cá nhân trên thị trường và giảm bớt áp lực bán ròng từ khối ngoại trong tháng 4.

Xét trong bối cảnh quốc tế, phân bổ dòng vốn vào các quỹ cổ phiếu ở mức thận trọng và tập trung vào các nhóm phòng vệ và do vậy dòng tiền vào TTCK Việt Nam cũng khó có thể đứng ngoài xu hướng.

Trong thời gian tới, SSI cho rằng áp lực rút ròng vẫn có thể vẫn còn, tuy nhiên bất kì điều chỉnh lớn nào trên thị trường sẽ là cơ hội để dòng tiền các quỹ đầu tư đảo chiều vào ròng trở lại trên thị trường. Do TTCK thường nhìn nhiều hơn vào tương lai, khi nền kinh tế đang dần chạm đáy khó khăn, SSI cho rằng TTCK đang dần tìm điểm cân bằng và hình thành rõ nét hơn các cơ hội đầu tư dài hạn.

Theo góc nhìn kỹ thuật, SSI cho rằng thị trường vẫn sẽ tiếp tục dao động rung lắc trong biên độ từ cận trên 1060-1070 đến cận dưới 1017- 1020. Trong quá trình đi ngang của thị trường ở chu kỳ tháng 5, sẽ có những nhịp rung lắc mạnh và đây là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy dần cổ phiếu khi chỉ số VN-Index tiệm cận vùng biên dưới 1020. Đồng thời, gia tăng tỉ trọng danh mục những cổ phiếu tốt, có nền tích lũy chắc chắn trên vùng hỗ trợ của chính cổ phiếu đó hoặc áp lực giảm nhẹ hơn so với thị trường.

6 cổ phiếu khuyến nghị cho tháng 5



Do đó, SSI đưa ra nhóm 6 cổ phiếu khuyến nghị cho tháng 5 gồm: tiếp tục duy trì PVT, KBC, VRE, FPT trong danh mục khuyến nghị và bổ sung thêm VTP, QNS. Đây là các cổ phiếu có yếu tố dẫn dắt tăng trưởng rõ ràng trong năm 2023.

Cụ thể, với PVT, lợi nhuận trước thuế Q1/2023 tăng trưởng mạnh 28% so cùng kỳ, cao hơn số ước tính công bố tại ĐHCĐ (18%), do giá cước cho thuê tàu tăng. Trong quý 1/2023, PVT công bố lợi nhuận cốt lõi từ mảng vận tải tăng trưởng 30% so cùng kỳ do cước thuê tàu trung bình tăng trưởng mạnh so với mức thấp cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận cốt lõi năm 2023 của PVT dự kiến tăng trưởng 20% so cùng kỳ, dựa trên kì vọng thị trường vận tải dầu tiếp tục giữ ở mức cao trong 2023.

Với giá hiện tại, PVT đang giao dịch ở P/E 2023 ước tính là 7,8x, là mức thấp so với vùng P/E quá khứ của doanh nghiệp (từ 7-9x).

VTP ghi nhận lợi nhuận trước thuế Q1/2023 là 95 tỷ đồng, giảm 26% so cùng kỳ nhưng tăng mạnh từ mức 1 tỷ đồng vào quý 4/2022 và mức 70 tỷ đồng vào quý 3/2022. Điều này có thể báo hiệu lợi nhuận của VTP đã tạo đáy trong quý 4/2022, và có thể tăng trưởng trở lại từ các quý sau.

Công ty đang đi đúng hướng để dành lại thị phần chuyển phát bằng chiến lược cải thiện chất lượng dịch vụ cốt lõi. SSI kì vọng thị phần của VTP sẽ tăng lên mức 17% trong 2023 (từ mức trung bình 15%), và do đó lợi nhuận trước thuế 2023 có thể tăng trưởng 11% so cùng kỳ.

Đối với KBC , n ăm 2023, kết quả kinh doanh được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực. Với các hợp đồng đã ký với khách thuê từ năm trước đến nay, KBC dự kiến sẽ bàn giao ghi nhận 250 ha đất khu công nghiệp chủ yếu tại các dự án Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quang Châu, Tân Phú Trung và 10 ha đất khu đô thị.

Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh nhờ bàn giao diện tích đất KCN lớn trong Q1/2023. KBC ghi nhận doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+221% so cùng kỳ) và LNST đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (+102% so cùng kỳ) chủ yếu nhờ ghi nhận 54 ha đất tại KCN Quang Châu và 10 ha đất tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh trong Q1/2023.

Gần đây KBC công bố mua lại trước hạn các trái phiếu sắp đến hạn nhờ dòng tiền dồi dào thu được từ các khách thuê lớn (Foxconn, Goertek,...). Điều này sẽ giúp giảm áp lực nợ vay cho KBC trong những quý tới.

Vincom Retail (VRE) là chủ đầu tư - đơn vị vận hành hệ thống TTTM lớn nhất cả nước. VRE hiện đang vận hành 83 TTTM tại 43 tỉnh thành với tổng diện tích sàn cho thuê đạt 1,75 triệu m2. Trong năm 2023, Công ty đặt kế hoạch khai trương thêm 2 TTTM và dự kiến bổ sung hơn 800 nghìn m2 diện tích sàn bán lẻ vào danh mục dự án trong ba năm tiếp theo, theo đó VMM The Empire và Đông Anh Cổ Loa tại Hà Nội, VCP Vinh tại tỉnh Nghệ An và VCP Bắc Giang tại tỉnh Bắc Giang là một số trung tâm thương mại sắp khánh thành.

Năm 2023, KQKD mảng cho thuê mặt bằng TTTM dự kiến sẽ phục hồi tốt do: (i) chấm dứt gói hỗ trợ khách thuê, (ii) tăng trưởng thuần đến từ gia tăng diện tích sàn cho thuê, cải thiện tỷ lệ phủ lấp tại các TTTM hiện hữu và tăng trưởng giá thuê. Đồng thời, mảng kinh doanh BĐS cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay do triển khai bàn giao các shophouse đã bán trước đây.

Kết quả kinh doanh Q1/2023 tăng trưởng ấn tượng. VRE ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.9 nghìn tỷ (+42%) và LNST đạt 1 nghìn tỷ (+171,3%) trong Q1/2023. Tăng trưởng chủ yếu là do (i) chấm dứt hoàn toàn gói hỗ trợ tiền thuê (quý 1 năm ngoái vẫn còn chi 464 tỷ), (ii) tỷ lệ phủ lấp tại các TTTM tăng và hiệu quả của việc quản lý tối đa các chi phí liên quan.

QNS ghi nhận kết quả tích cực trong Q1/2023 với doanh thu và LNST tăng trưởng 17% và 80% so cùng kỳ, nhờ sản lượng đường sản xuất và tiêu thụ cao hơn trong năm 2023.

Giá đường thế giới đang đạt mức đỉnh 10 năm do lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ Ấn Độ, Brazil. Đồng thời, giá đường nội địa từ nửa cuối tháng 4 đã tăng lên mức 18,5k-19k VND/kg (+3% MoM) sau 4 tháng đi ngang. Do đó, chúng tôi kì vọng trong năm 2023 tác dụng của chính sách áp dụng thuế phòng vệ cho ngành đường của Việt Nam sẽ phát huy tác dụng cụ thể hơn, khi lượng tồn kho đường nhập khẩu giá thấp giải phóng hết. Chúng tôi ước tính doanh thu thuần và LNST năm 2023 của QNS lần lượt là 9,7 nghìn tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ) và 1,5 nghìn tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ).

Tỷ suất chi trả cổ tức hấp dẫn. QNS có dòng tiền hoạt động kinh doanh tích cực và có tỷ suất cổ tức năm 2023 kỳ vọng ở mức 6,8% hàng năm.

FPT k ỳ vọng tăng trưởng LNTT trong năm 2023 được giữ nguyên ở mức 18% so cùng kỳ. Trong buổi gặp gỡ với nhà đâu tư mới đây, ban lãnh đạo cũng đặt ra một số chỉ tiêu tăng trưởng khá bất ngờ. Cụ thể, BLĐ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng dương hơn 10% svck đối với hai mảng CNTT trong nước và mảng quảng cáo trực tuyến dù trước mắt vẫn còn nhiều thách thức. Nếu có thể đạt được kế hoạch này, chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng LNTT chung của FPT có thể sẽ cao hơn ước tính của chúng tôi và sẽ khá bất ngờ đối với kỳ vọng của thị trường.