Thế Giới Di Động báo lãi giảm đến 29% trong tháng 7

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MMWG) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 7 với doanh thu thuần của công ty đạt xấp xỉ 9.500 tỷ đồng và LNST 231 tỷ đồng, tăng 10% về doanh thu và giảm 29% về lợi nhuận ròng so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy trong 7 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt 71.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 2.784 tỷ đồng, tăng lần lượt và 12% và 18% so với cùng kỳ. Với kết quả này, MWG đã thực hiện 58% kế hoạch doanh thu và 59% kế hoạch LNST cả năm.

Nguồn: MWG.

Theo MWG, dự kiến tháng 8 sẽ là tháng thấp điểm về kết quả kinh doanh do siết chặt giãn cách xã hội ở nhiều địa phương để kiểm soát dịch bệnh.

Đồng thời, công ty cũng cho rằng kế hoạch kinh doanh đề ra đầu năm sẽ khó thực hiện được nếu các biện pháp giãn cách tiếp tục kéo dài trong các tháng cuối năm.

Tính đến cuối tháng 7, công ty có tổng cộng 4.686 cửa hàng. Trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) có 1.763 cửa hàng, Thế giới Di động (TGDĐ) có 949 cửa hàng.

Dịch bệnh bùng phát khiến 2.000 cửa hàng TGDĐ, ĐMX phải tạm đóng hoặc hạn chế bán hàng trong nửa cuối tháng 7, chiếm khoảng 70% tổng số điểm bán trên toàn quốc.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, cả hai chuỗi có tổng doanh thu hơn 54.150 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu trong 7 tháng đầu năm cũng chỉ ở mức 3% so với cùng kỳ đối với ĐMX và 1% đối với TGDĐ.

Trước bối cảnh phần lớn cửa hàng đang tạm đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động để phòng dịch, TGDĐ/ĐMX đã chuyển hướng và tận dụng kênh bán hàng online, tập trung ở những nơi ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và chuỗi ĐMS (Điện Máy Xanh Supermini).

Theo đó, lũy kế sau 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu online của hai chuỗi này đạt gần 6.000 tỷ đồng. Riêng tháng 7, doanh thu online đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ nhưng giảm 17% so với tháng 6 do sự siết chặt hoạt động giao hàng tại một số địa phương.

Tính riêng chuỗi ĐMS đóng góp gần 3.500 tỷ đồng doanh thu lũy kế sau 7 tháng và chiếm xấp xỉ 10% doanh thu của chuỗi ĐMX.