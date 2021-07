Duy nhất MWG tăng điểm trong nhóm VN30

Trong dòng trạng thái chia sẻ trên Facebook cá nhân sáng 9/7, Hoa hậu Mai Phương Thúy ẩn ý: “Vợ tôi lên gần 180 rồi các bạn!”.

Mặc dù, mai Phương Thúy không đề cập đến mã cổ phiếu hay nói gì đến việc mua bán chứng khoán, nhưng ngay lập tức hình ảnh dòng trạng thái của hoa hậu được share trên các diễn đàn về chứng khoán.

Ảnh: MXH.

Và ngay lập tức, theo phân tích, nhiều khả năng Hoa hậu Việt Nam năm 2006 đang đang nói đến cổ phiếu MWG của CTCP đầu tư Thế Giới Di động khi thị giá mã này đang áp sát mốc 180.000 đồng/cp.

Trước đó, Mai Phương Thúy cũng từng hé lộ danh mục đầu tư gồm có MWG của Thế Giới Di Động, VCB của Vietcombank, VJC của VietJet Air, VCS của Vicostone, HPG của Hoà Phát, VPB của VPBank, VGI của Viettel Global... hầu hết đều là cổ phiếu của các doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn trên sàn chứng khoán.

Dòng trạng thái này của Mai Phương Thúy được dân chứng nói về cổ phiếu MWG có vẻ khá hợp lý khi MWG đang là một trong những tâm điểm giao dịch và tăng nóng trong thời gian gần đây.

Chỉ trong MWG tăng giá gần 13% trong tuần giao dịch khó nhằn vừa qua. Kết phiên hôm nay (9/7), MWG là cổ phiếu duy nhất trong nhóm VN30 giữ được sắc xanh, tăng 2,32% lên 176.500 đồng/cp, có thời điểm cổ phiếu này lên mốc 179.900 đồng/cp.

Chuỗi tăng mạnh của MWG khi thị trường khó khăn.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 51.830 tỷ đồng, tăng 9% và lợi nhuận sau thuế là 2.172 tỷ đồng, tăng 26%. Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Riêng tháng 5/2021, doanh thu thuần đạt hơn 11.380 tỷ đồng và LNST đạt 481 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 26% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nỗ lực vượt bậc của Công ty trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Chuỗi BHX ghi nhận doanh thu hơn 10.600 tỷ đồng cho 5 tháng đầu năm 2021, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu BHX lần đầu tiên vượt mốc 2.500 tỷ đồng trong tháng 5, tăng 19% so tháng 4 và tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng này đạt hơn 1,35 tỷ đồng, một phần do nhu cầu tích trữ hàng hóa thiết yếu của người dân tăng mạnh trước các đợt giãn cách xã hội.

Nhờ (i) doanh thu tăng đột biến trong tháng 5 và (ii) các giải pháp nâng cao năng suất lao động được triển khai trên diện rộng, BHX đang tiệm cận mức hòa vốn EBITDA ở cấp độ công ty.

Trong báo cáo phân tích công bố ngày 6/7, Chứng khoán SSI cho rằng chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh của Thế Giới Di Động có thể được hưởng lợi khi chính sách giãn cách để phòng dịch COVID-19 phải kéo dài. Nhiều chợ đầu mối, chợ tự phát tại TP Hồ Chí Minh đóng cửa sẽ giúp Bách hóa Xanh tăng doanh thu.