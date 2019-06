Thanh toán không dùng tiền mặt: Siêu tiện lợi - Nhiều ưu đãi

Ưu đãi các gói sản phẩm tiện ích

Với tổng giá trị ưu đãi lên đến 6 tỷ đồng, khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại BIDV sẽ có cơ hội:

- Nhận ngay 200.000 đồng khi trở thành Khách hàng Ưu tiên của BIDV (số dư tiền gửi bình quân theo quý từ 1 tỷ đồng), đồng thời sử dụng một trong các dịch vụ: BSMS, BIDV SmartBanking/ BIDV Online hoặc Thẻ (từ nay đến 30/06/2019).

- Nhận 20.000 đồng khi đăng ký mới đồng thời các dịch vụ: BSMS, BIDV SmartBanking/ BIDV Online, Thẻ ghi nợ nội địa/quốc tế.

- Tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác dành cho khách hàng mới đăng ký sử dụng gói tài khoản Sinh viên, Nhận lương hoặc Doanh nhân như: miễn phí quản lý tài khoản, hoàn tiền giao dịch trên BIDV SmartBanking/BIDV Online, hoàn 20% hóa đơn tiền điện/nước, miễn phí phát hành và phí thường niên khi mở Thẻ BIDV….

Dịch vụ Thẻ

Khách hàng mở thẻ và chi tiêu trong tháng không dùng tiền mặt (tháng 6/2019) sẽ được tham gia chương trình Bốn mùa rực rỡ, thẻ chở niềm vui, với các khuyến mại hấp dẫn như:

- Cơ hội trúng xe ô tô Mazda CX 5 2.0 trị giá 900 triệu đồng cùng 10 chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 02 người trị giá 30 triệu đồng/chuyến khi tham gia quay số may mắn dành cho chủ thẻ quốc tế BIDV chi tiêu từ 1 triệu đồng.

- 06 tủ lạnh Hitachi Inverter 589L trị giá 51 triệu đồng, 18 Smart TV Sony 43 inch trị giá 10 triệu đồng, 60 tai nghe Bluetooth Sony trị giá 1 triệu đồng cùng hàng vạn phần quà tặng bằng tiền mặt 50.000 đồng dành cho khách hàng phát hành mới và chi tiêu bằng thẻ Ghi nợ nội địa BIDV.

- Khách hàng là chủ thẻ quốc tế chi tiêu tại nước ngoài: được miễn phí giao dịch nước ngoài (hoàn tiền 2.1% giá trị giao dịch, tối đa 2 triệu đồng).

- Chủ thẻ quốc tế được nhận thêm ưu đãi khi mua sắm online tại các website Adayroi.com, Tiki.vn, Shopee.vn hay mua sắm trực tiếp tại BigC, Co.opmart, Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Vinpro.

- Nhận 20.000 đồng khi đăng ký mới BIDV Pay+ và trải nghiệm sử dụng dịch vụ trên ứng dụng.

Dịch vụ Ngân hàng điện tử (BIDV e-Banking)

- Miễn phí duy trì cho tất cả các dịch vụ: BIDV Online, BIDV Business Online, BIDV Bankplus, BIDV SmartBanking.

- Tặng đến 0,2%/năm lãi suất khi gửi tiền Online.

- Không thu phí SMS token.

Tích điểm đổi quà

Khách hàng được tích lũy điểm khi giao dịch chuyển tiền, gửi tiền có/không có kỳ hạn và đổi lấy quà tặng giá trị đến từ hàng trăm thương hiệu nổi tiếng. Khách hàng có thể tra cứu và đổi điểm thưởng 24/7 khi truy cập https://ebank.bidv.com.vn/reward/#/ và đăng nhập bằng user BIDV Online.

Liên kết ví điện tử với tài khoản BIDV

Từ nay đến hết ngày 30/06/2019 khi liên kết ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab, khách hàng được nhận ngay mã khuyến mại 100.000 đồng cho giao dịch không dùng tiền mặt đầu tiên.

Khách hàng lần đầu liên kết ví MoMo với tài khoản BIDV cũng được tặng gói ưu đãi với tổng giá trị lên đến 300.000 đồng.

BIDV kỳ vọng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng luôn mang tới cho khách hàng nhiều trải nghiệm tích cực, hướng tới xu hướng chung của xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường thanh toán không dùng tiền mặt.

BIDV vinh dự là ngân hàng đầu tiên & duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (2015-2019) do Tạp chí The Asian Banker bình chọn; Giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp (2016-2018) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) & Tổ chức dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.