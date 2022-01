Thanh Hóa: Lý do nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam xin ngừng hoạt động?

Lý do mà Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn đưa ra là đơn vị này đang phải đối mặt với khó khăn nghiêm trọng về tài chính, điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty đã phải hủy nhập 2 tàu dầu thô so với kế hoạch ban đầu. Từ 18/1, NSRP đã phải giảm công suất vận hành nhà máy từ 105% xuống 80%. Nguyên nhân là do PVN chưa phê duyệt gia hạn thỏa thuận RPA và thanh toán sớm FPOA, cả hai đều là nguồn tiền mặt cần thiết để NSRP duy trì hoạt động.

Nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam có thể phải ngừng hoạt động vì thiếu tiền. Theo NSRP, đơn vị dự kiến ngừng hoạt động hoàn toàn vào khoảng 13/2 do thiếu nguồn cung cấp dầu thô nếu tình hình hiện tại tiếp tục mà số dư tiền mặt không được cải thiện.



Theo Zing.VN, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng có văn bản khẩn gửi Bộ Công Thương ngay sau văn bản của Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn về nguy cơ thiếu nghiêm trọng nguồn cung xăng dầu nội địa.

Trong văn bản, Petrolimex cho biết năm 2022 đơn vị nhập khoảng 235.000 - 265.000 m3 xăng dầu/tháng từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn qua Công ty thuộc PVN. "Sự việc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ngưng cung cấp xăng dầu mà không có lý do thỏa đáng là rất nghiêm trọng, không tuân thủ hợp đồng và thông lệ quốc tế, khiến Petrolimex không thể có giải pháp xử lý kịp thời", đơn vị này nhấn mạnh.

Việc này sẽ khiến Tập đoàn không đảm bảo được thị phần, nhất là trong dịp Tết Âm lịch cận kề, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước tăng cao.

Vì vậy, Tập đoàn này đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thông báo chính thức về tình hình hoạt động và kế hoạch cung cấp hàng hóa của đơn vị kịp thời tới các doanh nghiệp đầu mối.

Phía Petrolimex cũng cho biết sẽ yêu cầu doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm của Nghi Sơn , nếu cung ứng thiếu so với hợp đồng phải có nghĩa vụ mua bổ sung nguồn hàng thay thế theo quy định của Nghị Định 95. Đồng thời cố gắng tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu bổ sung và điều tiết hệ thống phân phối để đáp ứng tốt nhất theo khả năng và tồn kho thị trường.