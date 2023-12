Mục sở thị “thần dược quý ông” giá tiền triệu vẫn cháy hàng

Rum biển là một loài hải sâm quý, xuất hiện theo mùa dọc các xã bãi ngang tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) như các xã Diễn Hải, Diễn Hùng, Diễn Kim... Ảnh: Báo Nghệ An Rum biển được quảng bá là "thần dược" giúp tăng bản lĩnh đàn ông nên được nhiều thực khách săn lùng. Ảnh: Tapchithuysan Giá rum biển loại 1 dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg. Giá rum trắng, rum đen, ngậm vàng, rum dừa dao động từ 300.000 - 700.000 đồng/kg. Đặc biệt, rum vú trắng lên tới 3 triệu đồng/kg. Ảnh: Báo Nghệ An Rum biển thân dạng ống và dài như quả dưa chuột, quanh mình có nhiều chất nhớt, trơn. Phần thân giữa phình to ra, thon nhỏ ở hai đầu, trên miệng có nhiều tua. Ảnh: Người lao độngGiá rum biển tăng cao do số lượng khan hiếm, việc đánh bắt chủ yếu dựa vào thủ công và kinh nghiệm của người thợ lặn. Ảnh: Người đưa tin Cuối năm, các thương lái tập trung gom hàng Tết và rum biển là một trong những hải sản "cháy hàng". Ảnh: Dân Việt Nhờ giá rum biển cao mà nghề săn rum biển mang lại thu nhập không nhỏ cho người dân địa phương. Ảnh: Báo Nghệ An Để săn rum biển, ngư dân vùng ven biển Nghệ An phải ngâm mình dưới nước nhiều tiếng đồng hồ, bất kể nắng mưa, giá rét. Ảnh: SGGP Theo các ngư dân, mỗi ngày nếu chăm chỉ thì cũng kiếm được từ 500 – 600.000 đồng, nếu nước ấm thì có thể ở dưới biển lâu, nhưng lạnh thì phải lên bờ sớm. Ảnh: Báo Nghệ An Vì số lượng rum biển khan hiếm nên thường khách hàng phải gọi điện đặt trước mới có thể thưởng thức. Ảnh: Internet

