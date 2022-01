Đặc sản nào ví như “thần dược” mà cháy hàng dịp Tết?

Rum biển (hải sâm) là một trong những đặc sản của Nghệ An. Chúng thường xuất hiện theo mùa tại bãi biển tại các tỉnh miền Trung, trong đó Nghệ An, Thanh Hóa..Ảnh: Báo Nghệ An Bình thường, giá rum biển dao động trong khoảng 100.000 - 130.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thời điểm này giá rum biển loại 1 đã tăng lên từ 180.000 - 200.000 đồng/kg. Ảnh: Báo Nghệ An Theo người dân địa phương, càng cuối năm, rum biển càng đắt hàng và không phải cứ có tiền là mua được. Ảnh: Vietnamnet Phần lớn, khách hàng muốn mua đều phải đặt trước mới có. Ảnh: Dân Việt Chủ các nhà hàng cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến giá rum biển tăng cao. Một trong số đố là việc đánh bắt hiện chủ yếu dựa vào thủ công và kinh nghiệm của người thợ lặn. Ảnh: Báo Nghệ An Thêm nữa, thời điểm này rum khan hiếm nên nguồn hàng cung cấp bị giảm mạnh. Ảnh: Nông nghiệp Để săn rum biển, ngư dân phải ngâm mình dưới nước nhiều tiếng đồng hồ. Con rum biển nào càng ở dưới sâu thì càng quý hiếm và có giá bán rất đắt. Ảnh: Báo Nghệ An Rum biển có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, trong đó món rum om chuối và canh rum được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Báo Nghệ An Ngoài là đặc sản chế biến món ăn ngon, theo kinh nghiệm dân gian, rum biển còn là vị thuốc có tác dụng bổ thận, tráng dương, ích tinh, dưỡng huyết...Ảnh: Dân Việt Rum biển cũng được phơi khô, tán bột dùng dần. Giá bột rum rất cao, khoảng 1,5 triệu đồng/kg. Ảnh: Báo Nghệ An Video: Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

