Thái Bình: DN xả thải không ngừng, cơ quan chức năng đang làm gì?

Quá bức xúc với việc Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Hoa Sen hoạt động sản xuất, xả thải gây ô nhiễm môi trường kéo dài, nhiều hộ dân thôn Thanh Cách, xã Minh Khai đã làm đơn thư phản ánh, gửi tới nhiều đơn vị, trong đó bao gồm cả Văn phòng Chính phủ và Công an tỉnh Thái Bình để cầu cứu.

Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Hoa Sen khiến chết nhiều tôm, cá và cây cối của các hộ dân xung quanh

Theo đó, ngày 7/2/2023, UBND tỉnh Thái Bình đã có văn bản số 267/UBND-BTCD gửi UBND huyện Hưng Hà, với nội dung UBND tỉnh Thái Bình đã nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ liên quan đến hoạt động sản xuất, xả thải của Công ty thực phẩm Hoa Sen. Đồng thời, UBND tỉnh Thái Bình đề nghị UBND huyện Hưng Hà xem xét giải quyết theo quy định, trả lời công dân; báo cáo kết quả đến Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh.

Với đơn thư được gửi lên Công an tỉnh Thái Bình, các hộ dân thôn Thanh Cách được trả lời bằng văn bản số 111/TB-PX05 ngày 05/1/2023, cho biết Thanh tra Công an tỉnh đã chuyển đơn của các hộ dân đến Công an huyện Hưng Hà để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

VP Chính Phủ đã có công văn trả lời người dân bị ảnh hưởng

Ông Đặng Quang Khởi cho biết, đại diện cho một trong các hộ gia đình bị ảnh hưởng, ngày 13/2, ông đã đến Công an huyện Hưng Hà để hỏi về các nội dung liên quan đến đơn phản ảnh, nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Liên quan vụ việc, phóng viên (PV) đã liên hệ với UBND huyện Hưng Hà và Công an huyện Hưng Hà để trao đổi, làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Hoa Sen.

Ngày 7/3, UBND huyện Hưng Hà đã có văn bản chỉ đạo, giao đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời Báo Tri thức và Cuộc sống, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 21/3/2023.

Tuy nhiên, mặc dù phóng viên đã nhiều lần liên hệ với bà Trần Thị Hải - Trưởng phòng TNMT huyện Hưng Hà nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Đồng thời, phía Công an huyện Hưng Hà cũng hoàn toàn im lặng khó hiểu. Điều này khiến các hộ dân sinh sống trong vùng ô nhiễm lo ngại, bức xúc, không biết họ còn phải chịu sống trong ô nhiễm, thiệt hại về tài sản và sức khỏe đến khi nào? Sớm mong các cơ quan quản lý địa phương nhanh chóng giải quyết vụ việc, để chấm dứt tình trạng này.

Khu vực sản xuất thạch và trân châu của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Hoa Sen liệu có đảm bảo an toàn VSTP? Đối diện với khu sản xuất thạch và trân châu là khu nhà vệ sinh của công nhân viên

*Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.



Ngày 19/5/2021, UBND huyện Hưng Hà đã ban hành văn bản số 467/UBND-TNMT kết luận Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Hoa Sen thiếu nhiều thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, xây dựng theo đúng quy định. Đồng thời, kết luận công đoạn sản xuất của doanh nghiệp này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. UBND huyện Hưng Hà đã yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Hoa Sen phải dừng ngay các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm ra môi trường. Thế nhưng, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục hoạt động và xả thải, khiến tình hình ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng.