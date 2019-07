'Táy máy' mở cửa thoát hiểm trên máy bay, khách Bamboo Airways có thể bị phạt thế nào?

Chuyến bay QH 1414 của Bamboo Airways từ Nha Trang đi Hà Nội dự kiến khởi hành lúc 16h20 ngày 26/7 thì một hành khách mở cửa thoát hiểm số 3 bên trái trước khi máy bay cất cánh.

Sự cố khiến chuyến bay chậm 3h đồng hồ để máy bay xử lý các vấn đề có liên quan. Sự cố cũng làm ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến bay khác của hãng.

Ảnh minh họa.

Việc khách tự ý mở cửa thoát hiểm sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn và kế hoạch đi lại của tất cả hành khách trên chuyến bay, đặc biệt vi phạm quy định về an toàn, an ninh hàng không và bị xử phạt hành chính theo quy định.

Theo nghị định số 147 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi mở cửa thoát hiểm máy bay trái quy định sẽ bị phạt mức tiền tối đa 20 triệu đồng.