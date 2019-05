Tá hỏa với hóa đơn tiền nước hơn 33 triệu đồng

Theo bà Nguyễn Kim Huê (72 tuổi, ngụ xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Tây Ninh), gần đây gia đình bà vô cùng bất ngờ và bức xúc khi nhận được hóa đơn thanh toán tiền nước tăng đột biến từ Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh.

Bà Nguyễn Kim Huê bức xúc với hóa đơn nước hơn 33 triệu đồng

Bà Huê cho biết, gia đình bà và các hộ dân lân cận hợp đồng mua nước sinh hoạt với Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh (trụ sở tại TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) nhiều năm nay. Bà Huê dùng chung đồng hồ nước với hộ người cháu cạnh nhà, mỗi tháng gia đình bà chỉ sử dụng khoảng 20-30 khối nước, tương đương với số tiền khoảng 200 ngàn đồng/tháng, tất cả đều thể hiện qua hóa đơn thanh toán hàng tháng.



Tuy nhiên, vào giữa tháng 5/2019, bà nhận được giấy báo thu tiền nước tháng 5/2019 với số tiền hơn 33,4 triệu đồng, tương đương hơn 4.000 khối nước.

Điều đáng nói, bà Huê đang sống một mình, thường đi công việc từ sáng tới tối mới về nhà nên sử dụng nước rất ít, trong khi hộ người cháu chủ yếu sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về Việt Nam, do đó hóa đơn thu tiền nước lên đến hàng chục triệu đồng là vô lý.

Theo hóa đơn thu tiền nước tháng 5/2019 của Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh đề ngày 17/5/2019 gửi bà Huê, công ty này thông báo hộ bà Huê sử dụng 4,397 khối nước trong tháng, giá mỗi khối nước là gần 7 ngàn đồng. Số tiền bà Huê phải thanh toán là hơn 30 triệu đồng, cộng thêm tiền thuế và phí bảo vệ môi trường, bà Huê phải thanh toán số tiền 33,4 triệu đồng.

Thấy có điều bất thường, bà Huê đã phản ánh đến Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh thì được giải thích là, do đường ống bị bể và người cháu của bà đã đồng ý đóng số tiền trên.

Theo lời bà Huê, phía công ty thỏa thuận cho gia đình đóng số tiền trên theo dạng trả góp, cháu trai của bà cũng đã đóng trước 2 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Huê cho rằng lí do trên là không thuyết phục vì bà ở trong nhà không thấy đường ống nào bị bể. Bên cạnh đó, bà Huê cho rằng nếu đúng như lí do công ty giải thích là do bể ống thì khi hơn 4.000 khối nước tràn ra ngoài, nhà bà cũng đã bị ngập trong nước, không có chuyện khô ráo như hiện nay.

Bà Huê cho rằng, lí do người cháu đồng ý đóng tiền là do người này chủ yếu sống ở nước ngoài, không muốn phiền hà nên đóng tiền cho qua, nhưng lại không trao đổi với bà.

Theo một người phụ nữ giúp việc của bà Huê, sau khi nhận giấy báo tiền nước trên thì chị thấy đồng hồ nước chạy nhanh bất thường nên báo với đơn vị cấp nước. Sau đó, có người đến kiểm tra và nói đường ống nước bị vỡ nên phải sửa lại, thay đồng hồ mới.

Hóa đơn tiền nước các tháng gần đây của gia đình bà Huê

Trả lời về việc này, ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh xác nhận có sự việc hóa đơn tăng đột biến trên.



Theo ông Bảo, bước đầu phía công ty nhận được báo cáo từ nhân viên kỹ thuật là do bể đường ống dẫn đến thất thoát nước. Tuy nhiên, cụ thể sự cố ra sao thì công ty cũng chưa nắm rõ.

Ông Bảo cũng khẳng định, hiện nay các hộ dân có hợp đồng cung cấp nước với công ty đều được lắp đặt đồng hồ nước đạt chuẩn, được các cơ quan chức năng kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.

“Khối lượng nước bị thất thoát như trên là rất lớn, chúng tôi sẽ cho các nhân viên đến nhà bà Huê để kiểm tra, xác định nguyên nhân cụ thể.” – ông Bảo cho hay.