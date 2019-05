Giới nhà giàu Đài Loan sở hữu ít nhất 5 căn nhà mỗi người

Thành phố Đài Bắc (Đài Loan) xếp thứ 9 toàn cầu về số lượng người siêu giàu đang sinh sống, theo báo cáo của Knight Wealth năm 2019. Tuy nhiên người giàu ở Đài Bắc không thích khoa trương. Tờ Bloomberg gọi nơi đây là "thành phố giàu có tàng hình của châu Á". Giới nhà giàu có xu hướng đầu tư vào bất động sản, trung bình mỗi người sở hữu từ 5 căn nhà trở lên. Ảnh: Getty Images. Khoảng 1.519 cư dân của Đài Bắc có tài sản trị giá ít nhất 30 triệu USD, theo báo cáo của Knight Wealth. Ảnh: Flickr/Creative Commons/Toomore Chiang. Quận Tín Nghĩa là trung tâm tài chính của thành phố, là khu vực gồm những tòa nhà chọc trời, chung cư cao cấp, nhà hàng và nơi mua sắm sang trọng. Đây cũng là nơi tọa lạc của tòa Đài Bắc 101, cao nhất Đài Loan và đứng thứ 9 trên thế giới với độ cao 1.667 feet (508 m). Ảnh: AP Photo/Wally Santana. Trung tâm mua sắm trong tòa tháp Đài Bắc 101 có 7 tầng bao gồm các cửa hàng sang trọng như Burberry, Bulgari, Louis Vuitton, Rolex và Prada. Tại đây cũng như một khu ẩm thực cho người sành ăn và trung tâm thể dục sang trọng, World Gym Elite. Ảnh: Lord Koxinga. Một trong những tòa tháp chung cư mới nổi tiếng nhất dành cho giới thượng lưu ở Đài Bắc là One Park Taipei. Ảnh: Styletc. Những ngôi nhà cao cấp ở Đài Bắc rẻ hơn so với Hong Kong, Singapore và New York. Giá của các ngôi nhà sang trọng ở Đài Bắc dao động từ 1.600 đến 2.400 USD mỗi m2, so với mức trung bình 3.500 USD ở Singapore và 3.850 USD ở Hong Kong. Còn tại thành phố New York, giá trung bình căn hộ là 3.786 USD/m2. Ảnh: Flickr/Creative Commons/Hayden Liu. Ngoài các tòa chung cư cao cấp ở khu Tín Nghĩa, giới thượng lưu lâu đời ở Đài Bắc cũng có xu hướng thích sống trong các biệt thự sang trọng trong những khu vực yên tĩnh hơn. Ví dụ như khu vực Công viên Quốc gia Dương Minh Sơn (cách thành phố Đài Bắc khoảng 25 đến 30 phút lái xe) với khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Craig Ferguson/LightRocket via Getty Images. Người giàu có Đài Loan thích mua sắm riêng tư. Annie Leung, chủ tịch của Bellavita, một trung tâm mua sắm sang trọng ở Đài Bắc có phòng thay đồ VIP, nói với Bloomberg rằng cửa hàng Hermès cung cấp túi bọc giản dị bên ngoài để khách hàng thuận tiện mang món đồ đắt tiền về nhà. "Khách hàng cao cấp thích tiêu tiền nhưng họ không muốn người khác nhìn thấy", cô cho biết. Ảnh: SAM YEH/AFP/Getty Images. Giới thượng lưu cũng rất thích thưởng thức đồ ăn trong các nhà hàng sang trọng. Thành phố Đài Bắc tự hào trở thành một trong những điểm du lịch hàng đầu ở châu Á với 24 nhà hàng được gắn sao Michelin. Trong ảnh là Eric Wang, một đầu bếp tại nhà hàng mì bò Niu Ba Ba, nơi bán tô mì bò đắt nhất Đài Loan với giá 10.000 TWD (khoảng hơn 7 triệu đồng). Ảnh: AFP-JIJI. Cùng lối sống xa hoa, những người Đài Loan giàu có bị ám ảnh bởi thói quen làm việc hết mình. Phương châm sống của họ là: "Làm việc! Làm việc! Làm việc chăm chỉ hơn!". Ảnh: Yuri Smityuk\TASS via Getty Images.

