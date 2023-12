Sudico tái khởi động dự án Nam An Khánh, lợi nhuận tăng

Hàng loạt biệt thự tại Khu đô thị Nam An Khánh đã được xây dựng xong phần thô nhiều năm nay,thưa vắng người ở.

Thông tin từ Sudico mới đây cho biết, từ quý III/2023 công ty đã tiếp tục kinh doanh dự án Khu đô thị Nam An Khánh. Dự án vẫn còn nhiều diện tích đất thương phẩm, trong đó công ty đã hoàn thiện nhiều sản phẩm để bán trong thời gian tới. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023, thông tin về các dự án đang triển khai, lãnh đạo Sudico cũng cho biết, dự án Khu đô thị Nam An Khánh đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tập trung hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý. Dự kiến khi dự án được đưa vào đầu tư, kinh doanh thương mại sẽ giúp Sudico gia tăng giá trị và đảm bảo lợi nhuận ổn định.

Gần nhất, ngày 26/10/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sudico đã phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh với Công ty CP Đầu tư khai thác hạ tầng Lạc Hồng để triển khai dự án Khu đô thị Nam An Khánh theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty. Đáng chú ý, giá trị hợp tác thương vụ này không được Sudico công bố.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét cho thấy, Sudico phát sinh khoản phải trả hợp tác kinh doanh gần 300 tỷ đồng với Công ty CP Dịch vụ Tân Nam Hồng. Theo nội dung hợp đồng ký ngày 12/1/2023, Công ty Tân Nam Hồng dự kiến góp vốn hợp tác đầu tư vào Sudico số tiền 330 tỷ đồng với thời hạn 12 tháng để Sudico thực hiện kinh doanh tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.

Tài sản đảm bảo cho hợp đồng hợp tác đầu tư trên là quyền tài sản phát sinh từ các lô đất thấp tầng với diện tích 5.484m2 thuộc dự án Khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng khu B tại xã An Khánh và An Thượng (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Công ty Tân Nam Hồng sẽ hưởng lợi ích việc góp vốn bằng lãi phát sinh từ vốn góp cộng với lợi ích tăng thêm. Trong đó, lãi suất để tính lãi phát sinh từ vốn góp là lãi suất cho vay theo thông báo của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) tại từng thời kỳ và được thay đổi 3 tháng/lần, áp dụng suốt thời gian thực hiện hợp đồng; lợi ích tăng thêm được tính là 0,1% giá trị vốn thực góp/năm.

Tương tự, hồi tháng 3/2023, HĐQT Sudico cũng đã phê duyệt phương pháp góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Đức Trí. Theo đó, Sudico là bên đồng ý nhận, và Công ty Đức Trí là bên đồng ý góp vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Sudico, thực hiện kinh doanh tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh và không giới hạn các mục đích khác tùy theo nhu cầu vốn của Sudico.

Giá trị vốn góp dự kiến là 880 tỷ đồng, việc hợp tác dự kiến góp vốn từng lần theo đề nghị của Sudico, thời hạn góp vốn hợp tác là 12 tháng kể từ ngày chuyển vốn góp lần đầu tiên. Sudico dự kiến dùng các tài sản làm tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ với Công ty Đức Trí bao gồm quyền tài sản phát sinh từ các lô đất thuộc dự án Khu đô thị Nam An Khánh. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023, Sudico không cập nhật bất cứ thông tin gì về thương vụ này.

Lãi sau thuế cao gấp 12,5 lần cùng kỳ

Theo tìm hiểu, Sudico được biết đến là một doanh nghiệp lâu năm trên thị trường bất động sản, là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn như: Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì (Hà Nội) quy mô 36 ha; Khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) 290ha; Khu đô thị Tiến Xuân (thuộc địa bàn huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai, Hà Nội) 1.240ha; dự án Văn La (quận Hà Đông, Hà Nội) 12ha; dự án Hoà Hải (Đà Nẵng) 12ha; Khu đô thị sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng (Quảng Ninh) 29ha,… Tại ngày 30/9/2023, Sudico có vốn điều lệ là 1.148 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Sudico cho biết, doanh thu thuần của công ty đạt 173,2 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu quý lớn nhất của Sudico trong vòng 6 quý qua. Lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng 2,8 lần so với cùng kỳ, đạt 72 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2023, lợi nhuận trước thuế của Sudico đạt 58,3 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 16 tỷ đồng). Sudico báo lãi sau thuế ghi nhận hơn 35 tỷ đồng, tăng gấp 12,5 lần so với số lãi hơn 2,8 tỷ đồng đạt được trong quý III/2022.

Giải trình về mức lợi nhuận trong quý III/2023 tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2022, Sudico cho biết, do công ty đã tiếp tục kinh doanh dự án Khu đô thị Nam An Khánh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Sudico ghi nhận doanh thu thuần đạt 246 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ, do 2 quý đầu kinh doanh kém hiệu quả. Tuy vậy, do cải thiện được giá vốn, lợi nhuận gộp vẫn tăng gần 24%, đạt 78 tỷ đồng.

Điểm nhấn trong 9 tháng đầu năm 2023 của Sudico là doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến gần 55 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 111 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc thoái vốn khỏi Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long (gọi tắt là Công ty Thăng Long). Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, vào ngày 17/5/2023, Sudico đã chuyển nhượng toàn bộ 30% cổ phần của Sudico tại Công ty Thăng Long cho một nhà đầu tư cá nhân với giá trị chuyển nhượng 160 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi 108,7 tỷ đồng từ thanh lý khoản đầu tư này.

Kết quả, sau 9 tháng, Sudico đã thu về khoản lãi trước thuế 148 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tại thời điểm ngày 30/9/2023, Sudico ghi nhận gần 13,6 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh. Giá trị hàng tồn kho tại dự án này tăng 134 tỷ đồng từ đầu năm lên 3.772 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản doanh nghiệp.

Ngoài ra, tại cuối tháng 9/2023, Sudico còn hơn 109 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh mở rộng. Theo Sudico cho biết, dự án đang trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý Nhà nước…

