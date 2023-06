Suất cơm 120.000 đồng: 1kg sườn heo chế biến được mấy rẻ thịt?

Mới đây, cõi mạng không khỏi xôn xao trước thông tin chia sẻ kèm với hình ảnh suất cơm tại khu vui chơi công viên Thiên Đường Bảo Sơn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) có giá 120.000 đồng nhưng chỉ có một miếng sườn kèm cơm, nước canh và rau luộc.



Khảo sát của phóng viên, giá sườn non heo tại một Công ty thực phẩm bán lẻ dao động khoảng 164.000 đồng/kg, còn sườn giá khoảng108.000 đồng/kg. Đối với sườn non bán ra tại thị trường hiện phổ biến ở mức từ 155.000 đồng/kg, sườn già là 103.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá mua sỉ sườn non nhập khẩu từ 95.000 đồng - 189.000 đồng/kg.

Tại các siêu thị, giá sườn non cao dao động từ 231.000 đồng - 246.000 đồng/kg, sườn già khoảng 185.000 đồng -199.000 đồng/kg.