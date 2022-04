Cá heo đặc sản miền Tây có gì hot... giá gần triệu đồng/kg?

Cá heo nước ngọt là loài cá nổi tiếng ở miền Tây. Trước đây, cá heo là món ăn của các bếp nghèo. Tuy nhiên, giờ đây nó là đặc sản chỉ có nhà giàu mới mạnh tay thưởng thức. Ảnh: Zing Năm nay, giá cá heo nước ngọt miền Tây liên tục tăng từ 400.000 đồng lên 650.000-750.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Dù rất đắt nhưng cá heo nước ngọt luôn trong tình trạng "cháy hàng", muốn mua phải đặt trước. Ảnh: Dân Việt Lý do khiến cá heo nước ngoạt tăng giá là vì chúng rất hiếm. Cá heo tự nhiên ngay cả thời điểm vào mùa cũng rất hiếm. Ảnh: Tepbac Trong khi đó, cá nuôi cũng phải mất tới 7 tháng mới thu hoạch được và rủi ro khi nuôi cũng rất cao. Ảnh: An Phu Pet Chưa hết, cá heo nước ngọt còn khó vận chuyển (dễ bị chết nên khó bản quản). Ảnh: Tepbac Cá heo nước ngọt có nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long, nhất là ở An Giang và Đồng Tháp. Ảnh: Vietnamnet Cá có kích thước nhỏ từ 6,1-8,4 cm, trọng lượng từ 3,1-9,5g. Con lớn nhất đạt chiều dài 15 cm nhưng rất hiếm. Ảnh: Vietnamnet Dù kích thước nhỏ nhưng thịt cá rất ngon nên được ưa chuộng và trở thành món ăn đắt khách trong các nhà hàng đặc sản miền Tây. Ảnh: Dân Việt Cá heo miền Tây có thể chế biến được nhiều món ăn khác nhau như: nướng, kho (kho tiêu, kho sả, kho tộ), nấu canh chua...Ảnh: Dân Việt Video: Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

