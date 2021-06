Sự thật mực khô “khổng lồ” giá rẻ bán đầy chợ mạng

Thông thường, mỗi kg mực khô ngon giá từ 400.000-800.000 đồng/kg tùy vào độ lớn nhỏ của mực. Thậm chí loại 7-8 con/kg lên đến cả triệu đồng/kg. Thế nhưng, thời gian gần đây, loại mực khô khổng lồ (từ 1-3 con/kg) được bán với giá rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 300.000-500.000 đồng/kg trên khắp chợ mạng. Một người bán hàng có tên Đường Hiên bán loại mực khô khổng lồ cho biết, đây là mực lá đại dương, kích thước từ 2-4 con/kg. Mực dầy mình, trắng, xợi bông, ăn ngọt ngon. Một người bán khác cho biết, đây là mực của Việt Nam, chất lượng vẫn đảm bảo nhưng do dịch COVID-19, không xuất khẩu được nên được bán với giá rẻ chưa từng thấy. Kích thước to bắt mắt, giá lại rẻ nên loại mực khô khổng lồ này khá hút khách. Chị Duyên (một người bán online ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết, mỗi ngày bán được vài chục kg mực khô. Chị nói: "Đợt này, mùa bóng đá đang sôi động nên mực khô đắt như tôm tươi phục vụ nhu cầu của người dân vừa thưởng thức vừa xem bóng đá". Anh Thành (Thanh Trì, Hà Nội) tiết lộ, cũng mua 1kg mực khô khổng lồ về ăn nhưng mực vừa nhạt vừa dai. Theo một số người sống tại Quảng Ninh nhiều năm, mực khô loại to, giá rẻ này chính là mực xà. Loại mực này bình thường có da màu đen, ăn rất nhạt và giá chỉ khoảng 30.000 đồng/kg tươi. Thông thường, những người phơi mực xà chỉ chọn những con từ 2-3kg/con rồi mang đi lột da, xẻ đôi và ngâm, tẩm, tẩy trắng cho hết mùi khai rồi mới mang phơi. Vì vậy, mực khô nhìn trắng, đẹp, không khác gì mực lá. Mỗi kg mực xà khô bán tại Vạn Ninh (Khánh Hòa) chỉ có giá 150.000 đồng trong khi các loại mực khác có giá từ 500-800.000 đồng/kg. Nguồn ảnh: Facebook Video: Mực xào chua ngọt. Nguồn: Monanngoi

Thông thường, mỗi kg mực khô ngon giá từ 400.000-800.000 đồng/kg tùy vào độ lớn nhỏ của mực. Thậm chí loại 7-8 con/kg lên đến cả triệu đồng/kg. Thế nhưng, thời gian gần đây, loại mực khô khổng lồ (từ 1-3 con/kg) được bán với giá rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 300.000-500.000 đồng/kg trên khắp chợ mạng. Một người bán hàng có tên Đường Hiên bán loại mực khô khổng lồ cho biết, đây là mực lá đại dương, kích thước từ 2-4 con/kg. Mực dầy mình, trắng, xợi bông, ăn ngọt ngon. Một người bán khác cho biết, đây là mực của Việt Nam, chất lượng vẫn đảm bảo nhưng do dịch COVID-19, không xuất khẩu được nên được bán với giá rẻ chưa từng thấy. Kích thước to bắt mắt, giá lại rẻ nên loại mực khô khổng lồ này khá hút khách. Chị Duyên (một người bán online ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết, mỗi ngày bán được vài chục kg mực khô. Chị nói: "Đợt này, mùa bóng đá đang sôi động nên mực khô đắt như tôm tươi phục vụ nhu cầu của người dân vừa thưởng thức vừa xem bóng đá". Anh Thành (Thanh Trì, Hà Nội) tiết lộ, cũng mua 1kg mực khô khổng lồ về ăn nhưng mực vừa nhạt vừa dai. Theo một số người sống tại Quảng Ninh nhiều năm, mực khô loại to, giá rẻ này chính là mực xà. Loại mực này bình thường có da màu đen, ăn rất nhạt và giá chỉ khoảng 30.000 đồng/kg tươi. Thông thường, những người phơi mực xà chỉ chọn những con từ 2-3kg/con rồi mang đi lột da, xẻ đôi và ngâm, tẩm, tẩy trắng cho hết mùi khai rồi mới mang phơi. Vì vậy, mực khô nhìn trắng, đẹp, không khác gì mực lá. Mỗi kg mực xà khô bán tại Vạn Ninh (Khánh Hòa) chỉ có giá 150.000 đồng trong khi các loại mực khác có giá từ 500-800.000 đồng/kg. Nguồn ảnh: Facebook Video: Mực xào chua ngọt. Nguồn: Monanngoi