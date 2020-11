Sự thật "kinh hoàng" về đồ ăn nhanh nhân viên không bao giờ tiết lộ

Phần lớn các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh đều chọn màu đỏ và vàng làm màu chủ đạo cho toàn bộ quán. Trên thực tế, màu đỏ có thể kích thích tuyến yên, làm tim người đập nhanh kèm thở gấp, từ đó làm tăng cảm giác thèm ăn. Trong khi đó, màu vàng lại đại diện cho sự thoải mái, an toàn. Các nhà hàng thức ăn nhanh biết chính xác loại hương vị nào mọi người thích nhất. Vì thế tất cả thức ăn của họ đều có cùng cảm giác cơ bản với nó. Các chuyên gia cho rằng, sẽ khó từ chối một cái gì đó nếu nó được cung cấp trực tiếp cho bạn. Hiểu được điều này, nhân viên bán đồ ăn nhanh thường sẽ hỏi khách một câu như: "Bạn có cần thêm đồ uống không?", hoặc "Bạn cần thêm khoai tây chiên không?"... ít người từ chối trước những câu hỏi thêm này. Những chiếc máy rót nước ngọt tự động trong cửa hàng đồ ăn nhanh luôn chứa nhiều vi khuẩn do môi trường có đường là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Dù các cửa hàng thức ăn nhanh có vệ sinh máy nước ngọt theo định kì thì đây vẫn là nơi tích tụ chất bẩn chỉ sau một ngày sử dụng. Những cốc xốp đựng cà phê không phải là lựa chọn an toàn. Bởi cà phê với hóa chất có trong cốc khi tác động lẫn nhau trong điều kiện nóng sẽ có hại cho sức khỏe của bạn. Đừng là khách hàng đầu tiên trong quán cà phê. Lý do là máy pha cà phê được làm sạch mỗi ngày bằng hóa chất. Và những hóa chất còn bám lại trong máy có thể sẽ nhiễm vào tách cà phê đầu tiên trong buổi sáng. Tương tự, bạn cũng không nên đặt đồ ăn nhanh vào buổi sáng để tránh nguy cơ thức ăn dính phải các chất độc hại rất cao. Nhiều chuỗi thức ăn nhanh cung cấp salad như một lựa chọn "lành mạnh". Nhưng vì các chất phụ gia mà họ thường sử dụng để chế biến chúng, nên chúng có thể trở thành một loại có hàm lượng calo cao nhất. Những gì có trong món salad này. Thời gian tốt nhất để ghé thăm các nhà hàng thức ăn nhanh là vào giờ bận rộn nhất của họ từ 11h30 sáng đến 2h chiều và từ 5h chiều đến 7h tối. Khoảng thời gian này đông khách nên đồ ăn được nấu nhanh và phục vụ khi còn tươi. Nguồn ảnh: Getty Image Video: Người Thụy Điển thích đồ ăn VN hơn đồ Trung Quốc? Nguồn: VTV24

