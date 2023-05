SSH, VPI, AGG, VHM, TIP,… loạt DN BĐS lội ngược dòng trong quý I/2023

Nhìn chung trong vòng 2 năm trở lại đây đặc biệt là từ Quý IV/2022 đến nay thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, hàng loạt dự án bị “tắc nghẽn” nguồn vốn, pháp lý, các giao dịch thành công không cao, nhiều doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình trạng phá sản, tạm ngừng hoạt động,…

Tuy nhiên trong bức tranh ảm đạm chung vẫn có một số doanh nghiệp ghi nhận lãi hàng trăm tỷ đồng trong Quý I/2023. Điểm chung của các doanh nghiệp này là doanh thu từ hoạt động tài chính tăng khá cao kéo kết quả kinh doanh lên những con số khả quan.

Cụ thể như, CTCP Vinhomes (mã VHM) với doanh thu thuần đạt 29.299 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái; Lãi sau thuế đạt 11.923 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 40% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 11.917 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.723 đồng.

Điểm sáng của nhà phát triển bất động sản đến từ doanh thu hoạt động tài chính, đạt gần 11.300 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Đây là mức lợi nhuận ròng theo quý cao thứ 2 mà Vinhomes đạt được từ trước đến nay.

Dù thị trường bất động sản gặp khó khăn nhưng một số doanh nghiệp vẫn báo lãi hàng trăm tỷ đồng - Ảnh minh họa, nguồn: Reatimes.vn

Công ty CP Phát triển Sunshine homes (mã SSH) ghi nhận doanh thu thuần tăng gấp gần 6 lần lên 508 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu doanh nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh từ 82 tỷ lên 498 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, doanh nghiệp báo lãi gộp tăng 3,6 lần lên 276 tỷ đồng, biên lãi gộp tăng đột biến từ 26,5% lên 54,3%.

Doanh thu tài chính cũng là điểm sáng của SSH khi tăng gấp đôi lên 418 tỷ đồng nhờ một loạt khoản thu mới phát sinh trong kỳ này, đặc biệt là lãi từ cổ phần ưu đãi cổ tức 157 tỷ đồng.

Dù các loại chi phí tăng mạnh, doanh nghiệp bất động sản này vẫn báo lãi sau thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Đây cũng là quý lãi lớn nhất của doanh nghiệp bất động sản này. So với mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 18% kế hoạch doanh thu và 71% lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (mã VPI) ghi nhận doanh thu tăng 24% đạt 863 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh. Trong khi đó, giá vốn lại giảm hơn nửa giúp doanh nghiệp báo lãi gộp tăng gấp 3 lần lên 627 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, VPI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với mức thực hiện cùng kỳ. Đây cũng là quý lãi kỷ lục của doanh nghiệp này từ khi niêm yết.

Doanh thu hợp nhất của VPI tăng mạnh chủ yếu ghi nhận từ một số sản phẩm thấp tầng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn (Thanh Hoá). Các sản phẩm này có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn so với các sản phẩm ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Một số doanh nghiệp bất động sản khác cũng vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ trong Quý I/2023.

Trong đó phải kể đến, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) có doanh thu thuần đạt 31,8 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận gộp của công ty cũng giảm 20%, còn 18 tỷ đồng.

Về doanh thu tài chính, trong quý, nhờ tăng tiền lãi cho vay nên doanh thu tài chính của công ty đạt 4 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận thêm 2,3 tỷ đồng tiền khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết (trong khi cùng kỳ lỗ 6,9 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế Quý I/2023 của Tín Nghĩa tăng gần 119%, đạt 12,9 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) doanh thu thuần cũng giảm 66% so với cùng kỳ, đạt 189 tỷ đồng, chủ yếu do nguồn thu chính là từ bán và cho thuê căn hộ dài hạn giảm 70%, doanh thu dịch vụ tư vấn môi giới và tiếp thị cũng giảm 12,2%.

Nhưng doanh thu tài chính cũng báo tăng 34% lên hơn 98 tỷ đồng nhờ thu nhập phát sinh liên quan hợp đồng BCC và có thêm lãi chênh lệch tỷ giá. Công ty cũng ghi nhận gần 12 tỷ đồng thu nhập khác, tăng 121% so với cùng kỳ, phần lớn là thu tiền phạt từ thanh lý hợp đồng.

Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí thuế đều giảm so với cùng kỳ, trong đó, chi phí nhà mẫu, sự kiện giảm gần 83%. Do đó, An Gia báo lãi sau thuế 12,3 tỷ đồng, tăng 242% so với cùng kỳ.