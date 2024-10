Sợi Thế Kỷ: Quý 3 kém khả quan, lãi tỷ giá bù đắp đơn hàng thấp

Theo trao đổi gần đây của VCSC với CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) cho biết, t rong quý 3/2024, STK đã nhận được các đơn hàng với tổng sản lượng 6.000 tấn (đi ngang so với quý trước và giảm 20% so cùng kỳ), thấp hơn so với dự báo 9.000 tấn của VCSC.

Ban lãnh đạo cho rằng kết quả kém khả quan này là do hệ thống kiểm soát chất lượng tự động chưa được khắc phục hoàn toàn và tồn kho của các thương hiệu đồ thể thao còn ở mức cao. STK hiện đang nhận đơn hàng cho quý 4 và chưa nhận được đơn đặt hàng nào cho năm 2025.

Trong 8 tháng 2024, STK đã đạt 6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024, tương đương 13 tỷ đồng (24% dự báo năm 2024 của VCSC). Điều này tương ứng chỉ riêng trong tháng 6 và tháng 7, STK đã ghi nhận lợi nhuận ròng 68 tỷ đồng, vượt kỳ vọng của VCSC.

VCSC cho rằng kết quả này là do tỷ giá USD/VND giảm đã bù đắp cho lượng đơn hàng thấp hơn dự kiến.

STK cho biết, nhà máy Unitex dự kiến sẽ hoàn thành vận hành thử nghiệm vào cuối tháng 10, và chính thức đi vào hoạt động trong quý 1/2025.