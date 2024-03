Mê mẩn loài hoa đẹp nhất hành tinh, biểu tượng cho bình an, hạnh phúc

Tử đinh hương có tên tiếng Anh là Lilac, tên khoa học của nó là Syringa Vulgaris, là thực vật cây bụi thuộc họ Ô liu (Oleaceae). Tử đinh hương được đem vào châu Âu từ thế kỉ XVI và ngay sau đó đem đến Bắc Mỹ bởi những người hành hương. Hoa tử đinh hương có từ màu tím hoa cà đến màu tím đậm, màu hồng, màu trắng, màu xanh... Khi nở, từng chùm chen nhau đủ màu sắc ken dày rực rỡ như một bức tranh. Đặc biệt, mùi hương của tử đinh hương là một trong những mùi hương được yêu thích nhất thế giới. Hương thơm của hoa tử đinh hương ngọt ngào, thanh tao và nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thư giãn và tĩnh tâm. Vào tháng 5 hàng năm, hoa đinh hương nở rộ, vẻ đẹp rực rỡ và hương thơm say đắm của loài hoa này có thể làm tan chảy bất cứ một trái tim lãng mạn nào. Hoa tử đinh hương mang rất nhiều ý nghĩa tùy vào màu sắc và ở mỗi quốc gia. Trong đó, ý nghĩa nổi bật nhất là tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, lãng mạn với thông điệp "càng gần em dài lâu, anh càng yêu em nồng nàn". Tử đinh hương trắng có hương thơm dịu ngọt và sâu lắng, trở thành biểu tượng của tuổi thanh xuân, lứa tuổi được ví như trận mưa rào, dù cảm lạnh cũng muốn được ướt thêm lần nữa. Tử đinh hương màu hồng tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở. Nếu tình cảm đang ở thời điểm làm quen, thì tử đinh hương hồng thực sự là món quà phù hợp. Tử đinh hương màu xanh rất hiếm gặp, mang ý nghĩa may mắn, bình an. Tử đinh hương ưa thời tiết mát mẻ, nên từ tháng 2 đến tháng 5 là thời điểm thích hợp để trồng hoa. Tử đinh hương là loài hoa cần nhiều ánh sáng, nếu thiếu sáng cây sẽ phát triển chậm. Tử đinh hương có thể trồng bằng cách giâm cành, chiết hay trồng trực tiếp bầu cây xuống đất. Mỗi ngày tưới 1 lần cho cây, nếu thời tiết mát mẻ có thể 2 – 3 ngày tưới một lần. Có thể trồng tử đinh hương bên hiên nhà hoặc trong chậu, vừa đem đến hương thơm trong lành, bầu không khí bình yên, lãng mạn, vừa có ý nghĩa tốt trong phong thủy cho gia chủ. Mời quý độc giả xem video: Những cây có hình thù kỳ dị: Cây như quái vật, cây như ác quỷ







